FORTALEZA

Caso Isabelle: Justiça arquiva investigações de feminicídio e suicídio

João Munhoz segue em liberdade, com tornozeleira eletrônica, e ainda responde pelos crimes de violência psicológica e fraude processual

Metrópoles

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:28

João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará arquivou, na quinta-feira (22), a investigação contra João Munhoz Neto pelos crimes de feminicídio e indução ao suicídio no caso da morte da estudante de direito Isabelle Caracristi. A jovem morreu em 13 de setembro, aos 22 anos, em um condomínio em Fortaleza (CE).

A decisão foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, após manifestação do Ministério Público. O arquivamento se restringe aos crimes dolosos contra a vida. A Justiça também determinou que a apuração dos demais crimes seja encaminhada a um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital. O processo tramita sob sigilo.