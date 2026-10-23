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Caso Isabelle: Justiça arquiva investigações de feminicídio e suicídio

João Munhoz segue em liberdade, com tornozeleira eletrônica, e ainda responde pelos crimes de violência psicológica e fraude processual

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:28

João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi
João Munhoz Neto era namorado de Isabelle Caracristi Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará arquivou, na quinta-feira (22), a investigação contra João Munhoz Neto pelos crimes de feminicídio e indução ao suicídio no caso da morte da estudante de direito Isabelle Caracristi. A jovem morreu em 13 de setembro, aos 22 anos, em um condomínio em Fortaleza (CE).

A decisão foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, após manifestação do Ministério Público. O arquivamento se restringe aos crimes dolosos contra a vida. A Justiça também determinou que a apuração dos demais crimes seja encaminhada a um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital. O processo tramita sob sigilo.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio

Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio por Reprodução
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Justiça Fortaleza Isabelle Caracristi

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