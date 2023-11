Caso Lua: o que pais podem fazer diante de ofensas contra crianças na internet

Pai fez desabafo sobre impacto dos ataques. Crédito: Reprodução/@trumpas_

“Do que adianta ser rica, mas obesa?”, “Tinha tudo para ser linda, mas é obesa”, “É bom que já tem dinheiro para fazer uma bariátrica”. Esses são alguns dos comentários publicados nas fotos de Lua, de sete meses. Ela é filha do casal Viih Tube e Eliezer, ex-participantes do Big Brother Brasil e agora produtores de conteúdo nas redes sociais. Na última semana, os pais fizeram um desabafo na internet sobre como os comentários têm os afetado. “Não é opinião, é ataque”, disseram.

No fim de outubro, a socialite estadunidense Paris Hilton publicou a primeira foto de seu filho Phoenix, de nove meses, e recebeu uma enxurrada de comentários maldosos sobre o tamanho da cabeça do bebê. Em Salvador, a influenciadora Bárbara Carine (@uma_intelectual_diferentona) já falou nas redes sobre comentários feitos em relação à aparência de sua filha, Iana, de cinco anos. “Certa vez um sujeito disse que minha filha precisava fazer uma dieta”, contou. O produtor de conteúdo Adriel Bispo (@livrosdodrii), de 12 anos, já foi vítima de racismo através de comentários feitos em suas publicações. "Eu achava que preto era para estar cavando, não lendo", diz um dos comentários criminosos.

De onde vêm os ataques?

Para o psicólogo clínico Ricardo Moura, especialista no atendimento de crianças e adolescentes, a disseminação de ofensas nas redes sociais é provocada, em grande parte, pelas características das plataformas, que podem gerar desinibição, anonimato e impunidade. “A falta de contato visual e de linguagem corporal nas interações online pode levar à desconexão empática, onde as pessoas não percebem totalmente o impacto emocional de suas palavras”, explica.

A psicóloga infantojuvenil Roberta Takei complementa que os ataques, muitas vezes disfarçados de dicas e opiniões, vêm do senso de intimidade criado entre influenciadores e seus seguidores. “É o que eles vendem e o que gera engajamento. Então os seguidores acham que são próximos e que têm o direito de falar qualquer coisa sem ter noção das consequências, sem a percepção de que de fato vai chegar ao produtor de conteúdo e vai gerar um abalo”, coloca.

O que os pais podem fazer?

As especialistas em Direito Digital Ana Paula de Moraes e Maria Clara Seixas, professora da Faculdade Baiana de Direito, apontam alguns dos possíveis crimes envolvidos nos ataques: injúria (ofender a dignidade do outro), difamação (atribuir falsamente a alguém uma ofensa à sua reputação), calúnia (atribuir falsamente a alguém um crime) e ameaça (intimidação).

A pena para difamação é de detenção de três meses a um ano e multa, já para injúria e ameaça é de detenção de um a seis meses ou multa, e para calúnia é de detenção de seis meses a dois anos e multa. “Essas são as punições-base. Por serem crimes em meios digitais, as penas são triplicadas e pelas vítimas serem crianças ou adolescentes, é aumentada de um terço. Outro agravante acontece em caso das ofensas envolverem discriminação e racismo”, diz Maria Clara Seixas.

Apesar do estabelecido pelo Código Penal, as punições passam por obstáculos. “O ambiente online apresenta desafios de regulamentação e aplicação de lei por conta do anonimato, da dificuldade de rastreamento, do volume e velocidade de informações e até mesmo a falta de informação e conscientização sobre denunciar crimes online”, explica.

Ainda assim, Ana Paula de Moraes destaca que qualquer pessoa que pratique crime no âmbito virtual pode ser identificada, já que as plataformas são obrigadas a informar os dados dos usuários nesses casos. “Vale acrescentar que ainda pode caber indenização por danos morais. E quem curte e compartilha as ofensas também responde pelo crime”, afirma.

Especialistas alertam para a importância da preservação das provas. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As especialistas orientam que o primeiro passo deve ser a preservação da prova (guardar evidências das ofensas, como as capturas de tela). A partir daí, deve-se realizar a denúncia na Delegacia da Criança e do Adolescente e também denunciar nas próprias plataformas para a remoção do conteúdo ou até mesmo da conta do agressor.

“É ainda fundamental que os pais e as escolas saibam os riscos das redes sociais para poderem educar as crianças e adolescentes. Pautas como comportamento responsável online, cyberbullying, privacidade digital, controle de tempo online, uso do controle parental nas ferramentas, entre outros temas, são urgentes”, finaliza Maria Clara Seixas.

Impactos psicológicos

O psicólogo Ricardo Moura destaca que crianças a partir dos quatro anos já compreendem violências simbólicas, que podem comprometer o desenvolvimento da criança e se perpetuar na vida adulta. “Essas crianças podem se tornar adultos com sensação de insuficiência e incapacidade, submissos até mesmo a relações abusivas por acharem que são merecedores de tal tratamento”, analisa.

A psicóloga Roberta Takei acrescenta que, como os conteúdos referentes às ofensas online podem permanecer eternamente na internet, a criança, mesmo que menor de quatro anos, pode vir a ter contato com eles no futuro. Além disso, é preciso pensar no impacto sobre os pais. “Eles estão sendo atingidos e podem ter o comportamento em relação aos filhos alterado. Os pais podem ficar muito mais protetivos e tomar precauções limitantes, por exemplo”, pontua.

Viih Tube e Eliezer acionaram a justiça após ataques. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Há limites para o sharenting?

Além das medidas jurídicas para punir os responsáveis pelos crimes, o debate sobre o assunto ainda passa por outra frente: a exposição das crianças nas redes, chamada de sharenting. Uma vez em circulação na internet, as imagens das crianças podem ser utilizadas para qualquer viés, até mesmo a produção de material pornográfico, criado com a ajuda de inteligência artificial.

O debate vem crescendo ao longo dos anos e muitos pais famosos já se mostram preocupados. A própria influenciadora Viih Tube esperou cerca de um mês entre o nascimento da filha e a publicação das primeiras imagens e disse, na época, que teve receio de comentários maldosos. Atualmente, a famosa tem uma marca de roupas e brinquedos infantis e faz publicidades para diversas marcas de produtos para bebês, muitas delas utilizando a imagem da filha. Segundo a mãe, Lua já tem um milhão de reais.