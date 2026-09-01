TEMOR

Caso Nardoni: ativista que pediu prisão diz ter sido ameaçado de morte

Presidente da Associação LGBTQIAPN+ de SP afirma ter recebido ameaças por mensagens e ligação após denúncias sobre o caso Nardoni

Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:33

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá Crédito: Reprodução

O presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo e deputado estadual suplente, Agripino Magalhães Jr., afirma estar recebendo ameaças de morte em razão de sua atuação e das denúncias relacionadas ao caso Isabella Nardoni.

A mais recente ocorreu na tarde de sexta-feira (28/8), por meio de uma ligação feita de um número desconhecido. Em conversa com a coluna Fábia Oliveira, Agripino relatou o teor da ameaça. “Estou te ligando para te avisar o seguinte: se você não parar de falar do caso da menina Isabella Nardoni e continuar fazendo denúncias no Ministério Público, não vai demorar (para) encontrarem o seu cadáver. Está avisado.”