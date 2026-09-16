BRASIL

Caso Thawanna: corregedoria da PM aponta que soldado teve intenção de matar

PM Yasmin Cursino era alvo de inquérito policial por disparo que matou Thawanna Salmázio durante abordagem em Cidade Tiradentes em abril

Metrópoles

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:12

Yasmin atirou e matou Thawanna Crédito: Reprodução

A Corregedoria da Polícia Militar concluiu que a soldado Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, teve a intenção de matar a ajudante-geral Thawanna da Silva Salmázio, de 31, durante uma abordagem em abril deste ano em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.