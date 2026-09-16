Caso Thawanna: corregedoria da PM aponta que soldado teve intenção de matar

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Metrópoles
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:12
A Corregedoria da Polícia Militar concluiu que a soldado Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, teve a intenção de matar a ajudante-geral Thawanna da Silva Salmázio, de 31, durante uma abordagem em abril deste ano em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.
O relatório apontou indícios de transgressão disciplinar, crime militar, crime comum e possível homicídio doloso qualificado e afirmou não haver elementos que comprovem que Yasmin agiu em legítima defesa. Procurada pelo Metrópoles, a defesa da soldado ainda não respondeu o pedido de pronunciamento da reportagem.