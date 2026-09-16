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Caso Thawanna: corregedoria da PM aponta que soldado teve intenção de matar

PM Yasmin Cursino era alvo de inquérito policial por disparo que matou Thawanna Salmázio durante abordagem em Cidade Tiradentes em abril

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:12

Yasmin atirou e matou Thawanna
Yasmin atirou e matou Thawanna Crédito: Reprodução

A Corregedoria da Polícia Militar concluiu que a soldado Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, teve a intenção de matar a ajudante-geral Thawanna da Silva Salmázio, de 31, durante uma abordagem em abril deste ano em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

O relatório apontou indícios de transgressão disciplinar, crime militar, crime comum e possível homicídio doloso qualificado e afirmou não haver elementos que comprovem que Yasmin agiu em legítima defesa. Procurada pelo Metrópoles, a defesa da soldado ainda não respondeu o pedido de pronunciamento da reportagem.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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