CCJ da Câmara aprova projeto de lei que exige notificação de procedimentos estéticos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 22, projeto de lei (PL) que exige que todos os procedimentos estéticos tenham notificação compulsória. De acordo com a deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), que é uma das autoras do projeto, a iniciativa visa tornar conhecida pelas autoridades essas intervenções que ocorrem em número cada vez mais crescente no País.



Após esta análise, a medida deverá ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Em seguida, o texto segue para o Senado.