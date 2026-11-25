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Celebração pelo Dia de Ação de Graças terá missas em Salvador; veja programação

Programação será realizada nesta quinta-feira (26), a partir das 16h, com Hora Santa, Te Deum e missa aberta aos fiéis

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:40

Frei Ícaro Rocha Crédito: Valter Pontes/Secom

O Dia de Ação de Graças será celebrado nesta quinta-feira (26) com uma programação especial na Paróquia Sant’Ana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A celebração será presidida por Frei Ícaro Rocha, reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, e terá início às 16h, na Igreja Matriz.

A programação contará com uma Hora Santa, seguida do Te Deum, tradicional cântico cristão de louvor e agradecimento a Deus. Na sequência, será celebrada uma missa. A iniciativa convida os fiéis a dedicarem um momento à oração e à gratidão pelas bênçãos recebidas.

Em convite divulgado nas redes sociais, Frei Ícaro destacou a importância de agradecer a Deus, especialmente pelo dom da fé e da confiança em Jesus.

“Gostaria de convidá-los para rendermos graças a Deus por tantos benefícios que Ele tem nos concedido, mas, sobretudo, agradecer pelo dom da nossa fé, da nossa confiança. Nós acreditamos em Jesus e somos inteiramente d’Ele”, afirmou o religioso.

A celebração também terá transmissão ao vivo pelo canal da Paróquia Sant’Ana do Rio Vermelho no YouTube, permitindo a participação de quem não puder comparecer presencialmente.

Outra celebração pelo Dia Nacional de Ação de Graças será realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Penha de França, na Ribeira, que promove a 40ª edição da iniciativa com o lema “Sinodalidade é fraternidade”. A programação acontece na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Itapagipe, com início às 9h, em um momento de louvor, seguido de missa às 10h. Durante o ofertório, os fiéis poderão contribuir com doações de sandálias de borracha, de qualquer numeração e cor, que serão destinadas a uma ação de Natal com pessoas em situação de rua. A proposta é associar a gratidão a Deus a gestos concretos de solidariedade e cuidado com o próximo.

Dia de Ação de Graças

Inspirado no Thanksgiving, tradicional feriado de Ação de Graças dos Estados Unidos, celebrado desde o século XVII, o Dia Nacional de Ação de Graças foi instituído no Brasil em 1949. A proposta partiu do diplomata Joaquim Nabuco, que, em 1909, quando era embaixador brasileiro em Washington, participou de uma cerimônia na Catedral de São Patrício, em Nova York, e defendeu a criação de um dia de agradecimento universal a Deus.