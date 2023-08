'Censo' revela nomes de cães e gatos mais populares no Brasil; confira

Mel, Luna e Nina. Esses são os nomes mais populares no Brasil na hora de batizar os pets em 2023, revela o PetCenso, feito pelo grupo Petlove.



O levantamento foi realizado com base no banco de dados da plataforma, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados.



O levantamento também mostra que os tutores ainda preferem cães machos e gatas fêmeas: 51,2% dos cachorros declarados na plataforma são machos enquanto 48,8% são fêmeas. Já no caso dos gatos, 46,8% são machos e 53,2% são fêmeas.