ECONOMIA

Cerca de 3 mil demitidos das Casas Bahia ficam sem rescisão, entram em fila e pagamento pode levar meses

Grupo entrou com pedido de recuperação judicial para renegociar uma dívida de aproximadamente R$ 17,3 milhões

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:05

Casas Bahia Crédito: Divulgação

Três dias antes de entrar com pedido de recuperação judicial para renegociar uma dívida de aproximadamente R$ 17,3 milhões, cerca de 3 mil trabalhadores foram demitidos e mais de 290 lojas foram fechadas em todo o país. Após o protocolo, o grupo incluiu os demitidos na lista de credores. As informações são do g1.

Os funcionários que perderam os empregos tiveram as verbas rescisórias "congeladas" enquanto aguardam o plano de recuperação da varejista. Ou seja, foram demitidos sem receber a rescisão.

De acordo com relatos dos atingidos, o acesso a benefícios como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o seguro-desemprego apresenta dificuldades.

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O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro José Roberto Freire Pimenta, negou o pedido do grupo para derrubar a decisão que suspendeu as demissões coletivas contestadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC).

A decisão determina que o grupo restabeleça provisoriamente os vínculos de emprego e os benefícios dos trabalhadores atingidos. Além disso, a liminar proíbe novas demissões sem acordo prévio com o sindicato.

Ainda segundo informações do g1, o Grupo Casas Bahia aguarda a análise do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10).

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Em nota, o grupo informou que os valores relacionados aos desligamentos passam a seguir as regras e os procedimentos previstos no processo. Veja a nota completa abaixo:

“O Grupo Casas Bahia esclarece que, a partir do pedido de recuperação judicial, os valores relacionados aos desligamentos passam a seguir as regras e os procedimentos previstos nesse processo, que estabelece tratamento específico e prioritário para os créditos de natureza trabalhista. Os direitos devidos aos trabalhadores permanecem assegurados, e as condições e os prazos para pagamento serão definidos no âmbito do processo, observando a legislação e as determinações judiciais aplicáveis.

A companhia seguirá prestando os esclarecimentos necessários ao longo do processo. Informações sobre o seguro-desemprego e o saque do FGTS já foram disponibilizadas aos profissionais, nos termos da legislação.