JUSTIÇA

Cervejaria é condenada a pagar R$ 100 mil após consumidora sofrer intoxicação por cerveja contaminada

Mulher teve insuficiência renal após consumir cerveja Belorizontina, da marca Backer

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:25

Cervejaria é condenada a pagar R$ 100 mil após consumidora sofrer intoxicação por cerveja contaminada Crédito: Divulgação

A Cervejaria Três Lobos Ltda., fabricante da marca Backer, foi condenada a pagar R$ 100 mil por danos morais a uma consumidora que sofreu intoxicação após ingerir cerveja contaminada em 2020. A decisão foi divulgada na última quinta-feira (29) pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que aumentou o valor da indenização, inicialmente fixado em R$ 50 mil. A mulher também deverá receber R$ 382 por danos materiais, referentes a despesas médicas.

Segundo o processo, a consumidora, moradora de Viçosa, na Zona da Mata mineira, comprou 45 unidades da cerveja Belorizontina em novembro de 2019 e outras 30 em dezembro. No início de janeiro de 2020, ela apresentou sintomas como diarreia, vômitos, dores abdominais intensas e tosse.

A mulher foi diagnosticada com insuficiência renal aguda grave e acidose metabólica, quadro associado à intoxicação por dietilenoglicol e monoetilenoglicol. As substâncias tóxicas foram identificadas durante as investigações sobre a contaminação de cervejas fabricadas pela Backer.