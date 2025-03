NO SUPERMERCADO

'Chama a polícia que ele vai me matar': mulher denuncia marido com pedido de socorro em bilhete

Polícia foi acionada por funcionária de supermercado que recebeu o bilhete e efetuou a prisão do suspeito

Um homem foi preso por suspeita de agressão, em Sarandi, no norte do Paraná, após a esposa, que fazia compras com ele em um supermercado da cidade, pedir papel e caneta a uma funcionária do estabelecimento e escrever um bilhete contendo o endereço do casal e um pedido de socorro: "chama a polícia que ele vai me matar". Após o apelo, a funcionária acionou a Polícia Militar (PM), por meio do serviço de emergência do 190. Após receber a denúncia, a equipe policial mais próxima foi acionada e se dirigiu ao local onde a vítima vivia com o suspeito de agressão. >