BRASÍLIA

Chefe de facção criminoso é achado morto dentro penitenciária federal

Chefe de facção criminosa do Paraná é encontrado morto na Penitenciária Federal de Brasília

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:14

Marcos Silas Neves de Souza Crédito: Reprodução

Um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil, Marcos Silas Neves de Souza, de 42 anos, foi encontrado morto neste domingo (30) na cela que ocupava na Penitenciária Federal de Brasília.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) informou que o detento foi localizado desacordado durante a primeira rotina de revista e entrega de alimentação realizada pela manhã. Após o acionamento da equipe responsável pelo atendimento, a morte foi confirmada.

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Segundo a secretaria, a causa foi suicídio.

"Os órgãos competentes e demais atores envolvidos já foram acionados, e os procedimentos cabíveis estão em andamento", informou a Senappen.

Preso desde 2021

Marcos Silas foi detido em São Paulo em 2021, quando tentava realizar uma cirurgia plástica. Ele era apontado como líder do Cartel do Sul, organização criminosa aliada ao Comando Vermelho no Paraná.

As investigações da Polícia Federal também identificaram um patrimônio imobiliário ligado ao tráfico de drogas. Conforme a apuração, o criminoso utilizava imóveis de luxo no litoral de Santa Catarina para lavar o dinheiro obtido com a atividade criminosa.

Ao todo, a PF identificou 260 apartamentos que pertenciam a Marcos Silas.

Em nota, a Senappen detalhou que o homem foi encontrado sem resposta durante os procedimentos de rotina da manhã e que os órgãos responsáveis foram comunicados após a confirmação do óbito.

"A Secretaria Nacional de Políticas Penais informa que o custodiado Marco Silas foi encontrado desacordado em sua cela durante a primeira rotina de revista e entrega de alimentação realizada na manhã de hoje na Penitenciária Federal em Brasília.

Após o acionamento do atendimento competente, foi constatado o óbito. A morte ocorreu por suicídio.