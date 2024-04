VEJA QUEM

Chefs baianas são selecionadas para apresentar pratos em restaurantes da alta gastronomia em SP

Iniciativa contará com dez pratos exclusivos de chefs de diversos estados brasileiros

Duas chefs baianas estão entre profissionais gastronômicas selecionadas para uma ação que promove inclusão produtiva e visibilidade da presença feminina na alta gastronomia am São Paulo. A iniciativa contará com dez pratos exclusivos de chefs de diversos estados brasileiros e é uma realização da Stella Pure Gold, ao lado da cervejaria Ambev.

A iniciativa tem o objetivo de dar visibilidade e incluir produtivamente profissionais talentosas no ambiente da alta gastronomia e conta com o apoio de Helena Rizzo, até o momento, a única mulher brasileira à frente de um restaurante condecorado com uma estrela Michelin, o Maní. A chef, também reconhecida por premiações internacionais, já falou em outras ocasiões sobre a importância de ajudar a evidenciar profissionais que, assim como ela, desejam ser reconhecidas pela competência, capacidade e força de trabalho.