Chico Buarque e esposa recebem Lula, Janja, Mujica, Caetano, Bethânia e mais personalidades em confraternização

Chico Buarque e a esposa, a advogada Carol Proner, receberam amigos para uma confraternização na noite desta quarta-feira (8). Os convidados foram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva; a ex-presidente Dilma Rousseff; o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica; além dos artistas Caetano Veloso e Maria Bethânia. Também estiveram presentes no evento Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano; e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"Reencontro com amigos e amigas, pessoas muito importantes para a cultura brasileira e a história da América do Sul", legendaram Lula e Janja em uma postagem conjunta nas redes sociais. Bethânia também publicou registros do encontro. "De repente um convite para uma noite encantadora (...). Só isso e tudo isso", escreveu a artista, ao lado de fotos do encontro.