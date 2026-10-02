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Chinês é preso ao tentar embarcar para o Vietnã com 34 ovos de aves silvestres no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Equipe do Ibama identificou ovos como provavelmente pertencentes a araras

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:57

Passageiros no terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos
Aeroporto Internacional de Guarulhos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal apreendeu 34 ovos de aves silvestres que estavam sendo levados por um cidadão chinês no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. O passageiro tentava embarcar para o Vietnã quando foi detido.

Segundo a Polícia Federal, os ovos foram identificados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como provavelmente pertencentes a araras. Como estavam próximos da eclosão, os ovos foram encaminhados pelo órgão ambiental para uma estrutura apropriada no Parque Ecológico do Tietê, onde receberam cuidados para proteção dos espécimes.

Aves de canto mais traficados no país

Curió por Polícia Federal / Divulgação
Bicudo por Polícia Federal / Divulgação
Canário-da-terra por Polícia Federal / Divulgação
Cardeal por Polícia Federal / Divulgação
Azulão por Polícia Federal / Divulgação
Trinca-Ferro por Polícia Federal / Divulgação
Coleirinho por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
papa-capim por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
1 de 10
Curió por Polícia Federal / Divulgação

A PF apreendeu o material e registrou a ocorrência. Caso seja confirmada a natureza silvestre dos ovos, o passageiro poderá responder por crime ambiental.

Tags:

Polícia Federal são Paulo Aves Silvestres Aeroporto de Guarulhos

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