PERTO DA ECLOSÃO

Chinês é preso ao tentar embarcar para o Vietnã com 34 ovos de aves silvestres no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Equipe do Ibama identificou ovos como provavelmente pertencentes a araras

Mariana Rios

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:57

Aeroporto Internacional de Guarulhos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal apreendeu 34 ovos de aves silvestres que estavam sendo levados por um cidadão chinês no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. O passageiro tentava embarcar para o Vietnã quando foi detido.

Segundo a Polícia Federal, os ovos foram identificados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como provavelmente pertencentes a araras. Como estavam próximos da eclosão, os ovos foram encaminhados pelo órgão ambiental para uma estrutura apropriada no Parque Ecológico do Tietê, onde receberam cuidados para proteção dos espécimes.

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