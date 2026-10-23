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Chuva de granizo impressiona ao fazer região de Goiás virar "cenário polar"

Fenômeno atingiu distrito de Catalão nessa quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 22:16

Chuva de granizo em Goiás
Chuva de granizo em Goiás Crédito: Reprodução

Uma fazenda no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão, no sudeste de Goiás, ficou coberta de granizo nessa quinta-feira (23). As imagens de uma área rural tomada pelo gelo viralizaram nas redes sociais e chamaram a atenção de internautas.

O fenômeno foi provocado por uma nuvem de tempestade que se desenvolveu rapidamente, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A formação intensa favoreceu a queda de pedras de gelo, que se acumularam sobre o terreno e deixaram a área toda esbranquiçada, com uma aparência incomum para a região seca e quente.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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