CLIMA

Chuva de granizo impressiona ao fazer região de Goiás virar "cenário polar"

Fenômeno atingiu distrito de Catalão nessa quinta-feira (23)

Uma fazenda no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão, no sudeste de Goiás, ficou coberta de granizo nessa quinta-feira (23). As imagens de uma área rural tomada pelo gelo viralizaram nas redes sociais e chamaram a atenção de internautas.

O fenômeno foi provocado por uma nuvem de tempestade que se desenvolveu rapidamente, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A formação intensa favoreceu a queda de pedras de gelo, que se acumularam sobre o terreno e deixaram a área toda esbranquiçada, com uma aparência incomum para a região seca e quente.