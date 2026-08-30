Chuva e ventania deixam desalojados e causam estragos no interior de SP

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Metrópoles
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 20:49
As fortes chuvas e ventania na tarde deste domingo (30) causaram mais de 70 quedas de árvore e deixaram dez pessoas desalojadas pelo interior de São Paulo. Além da queda de árvores, os principais impactos foram destelhamentos, danos em estruturas e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil, não há registro de vítimas.
No município de Palmeira D’Oeste, na região de São José do Rio Preto, dez pessoas ficaram desalojadas após o destelhamento de casas. Segundo a Defesa Civil, cerca de 20 residências em diferentes pontos do município foram destelhadas e outras quedas de árvore foram registradas.