BRASIL

Chuva e ventania deixam desalojados e causam estragos no interior de SP

Segundo Defesa Civil, 10 pessoas ficaram desalojadas em Palmeira D'Oeste, no interior; órgão registrou mais de 70 quedas de árvore

Metrópoles

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 20:49

Chuva e ventania deixam desalojados e causam estragos no interior de SP Crédito: Reprodução

As fortes chuvas e ventania na tarde deste domingo (30) causaram mais de 70 quedas de árvore e deixaram dez pessoas desalojadas pelo interior de São Paulo. Além da queda de árvores, os principais impactos foram destelhamentos, danos em estruturas e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil, não há registro de vítimas.