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Chuva e ventania deixam desalojados e causam estragos no interior de SP

Segundo Defesa Civil, 10 pessoas ficaram desalojadas em Palmeira D'Oeste, no interior; órgão registrou mais de 70 quedas de árvore

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 20:49

Chuva e ventania deixam desalojados e causam estragos no interior de SP
Chuva e ventania deixam desalojados e causam estragos no interior de SP Crédito: Reprodução

As fortes chuvas e ventania na tarde deste domingo (30) causaram mais de 70 quedas de árvore e deixaram dez pessoas desalojadas pelo interior de São Paulo. Além da queda de árvores, os principais impactos foram destelhamentos, danos em estruturas e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Defesa Civil, não há registro de vítimas.

No município de Palmeira D’Oeste, na região de São José do Rio Preto, dez pessoas ficaram desalojadas após o destelhamento de casas. Segundo a Defesa Civil, cerca de 20 residências em diferentes pontos do município foram destelhadas e outras quedas de árvore foram registradas.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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