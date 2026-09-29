BRASIL

Chuvas fortes continuam no Sul e aumentam impactos sobre moradores

Estados subiram o nível de alerta para o El Niño

G Guilherme Jeronymo

Agência Brasil

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 23:11

Chuvas no sul Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A região Sul continua registrando chuvas fortes nesta terça-feira (29) e cerca de 150 cidades registram danos significativos, com impactos em residências e prédios públicos. A formação de um ciclone extratropical no litoral uruguaio contribui para a ocorrência de tempestades na região e pode permanecer ao longo da semana.

No Rio Grande do Sul, foram registradas 146 ocorrências em 128 municípios, com chuvas intensas, vendavais, inundações, deslizamentos e queda de granizo, desde a última sexta (25). São 6 mil desalojados e mais de 8 mil casas e 73 prédios públicos danificados.

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Em Santiago, o granizo deixou 6 mil desalojados e danificou 5 mil casas. Em Capão do Cipó, 500 casas precisarão de reparos e há 120 desalojados.

Em Santa Catarina, 19 municípios foram afetados desde domingo (27), com 2.077 casas atingidas. Não há desabrigados e 60 pessoas estão desalojadas.

Nesta terça-feira subiu para 11 o número de municípios que decretaram situação de emergência: Arabutã, Brunópolis, Formosa do Sul, Ipumirim, Itá, Ponte Serrada, Santa Cecília, Santiago do Sul, São Domingos, Seara e Xavantina.

Em Seara, uma tempestade de granizo afetou 1344 residências e 17 prédios públicos.

El Niño

As Defesas Civis de Santa Catarina e do Paraná emitiram notas sobre o El Niño nesta terça-feira. Os catarinenses passaram a considerar o fenômeno como de intensidade muito forte, pois estão acima do limiar de aquecimento da superfície do mar de 2 °C na região equatorial do Pacífico.

No Paraná a nota da Defesa Civil estadual e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para chuvas acima da média no centro-sul do estado ao longo dos meses de outubro e novembro, com atenção especial para a região entre Foz do Iguaçú, Guaíra, Maringá, Telêmaco Borba, Guarapuava e Francisco Beltrão.