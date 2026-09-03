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Ciclista morre após ser atropelado por carro de luxo em alta velocidade que invadiu ciclofaixa

Coletor de lixo, de 45 anos, estava a caminho do trabalho quando foi atingido; motorista abandonou o veículo com garrafas de bebidas alcoólicas e fugiu

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:55

Ciclista morre após ser atropelado por carro de luxo em alta velocidade que invadiu ciclofaixa
Ciclista morre após ser atropelado por carro de luxo em alta velocidade que invadiu ciclofaixa Crédito: Reprodução

Um ciclista de 45 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo que invadiu uma ciclofaixa em alta velocidade, na madrugada desta quinta-feira (3), em São Vicente, no litoral de São Paulo. André Luis Menezes da Silva era coletor de lixo e seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingido. As informações são do g1.

Câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente na Rua Onze de Junho, no bairro Itararé. Com a força da colisão, o ciclista foi arremessado contra a fachada de um prédio, que teve os vidros quebrados. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. Até a última atualização da ocorrência, ele ainda não havia sido localizado pela polícia.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
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Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe com três profissionais para atender a vítima. André foi encontrado inconsciente e em parada cardíaca. Os agentes realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. O Samu confirmou a morte ainda no local.

Carro foi abandonado com garrafas de bebidas

Após o atropelamento, o motorista abandonou o veículo na Rua Campos Sales e fugiu. Segundo as informações divulgadas, policiais encontraram garrafas de bebidas alcoólicas dentro do carro. A circunstância será investigada pelas autoridades. Até a última atualização da reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não havia se manifestado sobre o caso.

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