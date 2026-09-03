Ciclista morre após ser atropelado por carro de luxo em alta velocidade que invadiu ciclofaixa

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Perla Ribeiro
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:55
Um ciclista de 45 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo que invadiu uma ciclofaixa em alta velocidade, na madrugada desta quinta-feira (3), em São Vicente, no litoral de São Paulo. André Luis Menezes da Silva era coletor de lixo e seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingido. As informações são do g1.
Câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente na Rua Onze de Junho, no bairro Itararé. Com a força da colisão, o ciclista foi arremessado contra a fachada de um prédio, que teve os vidros quebrados. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. Até a última atualização da ocorrência, ele ainda não havia sido localizado pela polícia.
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O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe com três profissionais para atender a vítima. André foi encontrado inconsciente e em parada cardíaca. Os agentes realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. O Samu confirmou a morte ainda no local.
Carro foi abandonado com garrafas de bebidas
Após o atropelamento, o motorista abandonou o veículo na Rua Campos Sales e fugiu. Segundo as informações divulgadas, policiais encontraram garrafas de bebidas alcoólicas dentro do carro. A circunstância será investigada pelas autoridades. Até a última atualização da reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não havia se manifestado sobre o caso.