TRAGÉDIA

Ciclista morre após ser atropelado por carro de luxo em alta velocidade que invadiu ciclofaixa

Coletor de lixo, de 45 anos, estava a caminho do trabalho quando foi atingido; motorista abandonou o veículo com garrafas de bebidas alcoólicas e fugiu

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:55

Ciclista morre após ser atropelado por carro de luxo em alta velocidade que invadiu ciclofaixa Crédito: Reprodução

Um ciclista de 45 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo que invadiu uma ciclofaixa em alta velocidade, na madrugada desta quinta-feira (3), em São Vicente, no litoral de São Paulo. André Luis Menezes da Silva era coletor de lixo e seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingido. As informações são do g1.

Câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente na Rua Onze de Junho, no bairro Itararé. Com a força da colisão, o ciclista foi arremessado contra a fachada de um prédio, que teve os vidros quebrados. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. Até a última atualização da ocorrência, ele ainda não havia sido localizado pela polícia.

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O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe com três profissionais para atender a vítima. André foi encontrado inconsciente e em parada cardíaca. Os agentes realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. O Samu confirmou a morte ainda no local.

Carro foi abandonado com garrafas de bebidas