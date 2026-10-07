PREVISÃO DO TEMPO

Ciclone extratropical aumenta risco de temporais e ventos acima de 90km/h no Brasil; veja rota

Sistema deve se formar no fim de semana

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:35

Ciclone extratropical Crédito: Shutterstock

O Sul do Brasil volta a ficar em alerta para temporais, chuva volumosa e rajadas de vento a partir desta quarta-feira (7). A instabilidade deve ganhar força ao longo dos próximos dias com a atuação de áreas de baixa pressão, uma frente fria e a formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai no fim de semana.

A previsão é de chuva frequente nos três estados da região, segundo o Climatempo. O cenário preocupa porque grande parte do Sul registra volumes de precipitação acima da média desde julho, deixando rios com níveis elevados desde o início de outubro. A chuva prevista pode provocar novos episódios de alagamentos, transbordamentos e inundações em áreas ribeirinhas.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Previsão é de temporais e ventos acima de 90 km/h

No Rio Grande do Sul, os temporais devem voltar entre a tarde e a noite desta quarta-feira. O maior risco de tempestades severas está no sudoeste do estado, mas a instabilidade também deve atingir áreas da Campanha, Oeste, Missões, Centro, Noroeste e Norte.

Além da chuva forte, há possibilidade de granizo em grande quantidade e de grande tamanho, além de rajadas de vento que podem superar os 90 km/h.

Na quinta-feira (8), o risco de temporais permanece principalmente no Oeste, Missões e Noroeste. Nessas áreas, as rajadas de vento podem ser fortes e não está descartada a ocorrência de tornado. Alguns pontos do Oeste e das Missões podem acumular entre 80 e 100 milímetros de chuva.

Na sexta-feira (9), as áreas de instabilidade devem se espalhar por mais regiões do estado. No sábado (10), o risco de temporais e ventania continua associado à formação do ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

Em Santa Catarina, a instabilidade deve aumentar novamente a partir de quinta-feira, quando áreas de chuva vindas do Paraguai e do Rio Grande do Sul avançam sobre o estado.

As tempestades devem atingir principalmente o Oeste, Centro e Sul catarinense. Na sexta-feira e no sábado, o tempo permanece bastante instável, com possibilidade de chuva forte, ventania e granizo.

No domingo (11), alguns períodos de sol podem ocorrer, mas ainda há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em diferentes áreas.

O Paraná deve enfrentar novas pancadas de chuva entre a tarde e a noite desta quarta-feira, principalmente nas regiões Centro, Oeste e Sul.

Na quinta-feira, todo o estado estará sujeito a chuvas de forte intensidade. O maior risco de tempestades fica nas áreas Oeste e Sul, com possibilidade de chuva volumosa, rajadas de vento e granizo.

A instabilidade deve continuar na sexta-feira e no sábado, com pancadas de chuva em diferentes regiões. No domingo, apesar de períodos de sol, ainda há possibilidade de chuva moderada a forte.

Ciclone extratropical deve se formar no sábado

A formação do ciclone está relacionada à combinação de umidade, baixa pressão atmosférica e contraste de temperaturas. Um fluxo de ar quente e úmido vindo da Amazônia deve continuar alimentando as áreas de instabilidade sobre o Sul.

Ao mesmo tempo, uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai deve avançar em direção ao Sul do Brasil e ao Uruguai. Uma frente fria também deve passar pelo Rio Grande do Sul até quinta-feira, levando ar frio de origem polar e aumentando o contraste térmico.

Esse cenário deve favorecer a formação de uma nova frente fria e de um ciclone extratropical no próximo fim de semana.

A previsão indica que o ciclone se organize no sábado (10), entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. O sistema deve permanecer próximo ao litoral sul gaúcho e do Uruguai no domingo (11) e ainda atuar na região na segunda-feira (12), embora com menor intensidade.