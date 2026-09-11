VENTOS DE ATÉ 90KM/H

Ciclone extratropical avança pelo Brasil e traz risco de temporais e tornados

Sistema se forma próximo à costa da Região Sul e reforça uma nova frente fria

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:44

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

A formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa da Região Sul, deve provocar uma sexta-feira (11) de tempo severo em diferentes áreas do Brasil. O sistema é favorecido pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o interior da América do Sul e também impulsiona uma nova frente fria, segundo o Climatempo.

Os maiores impactos são esperados no Sul, em áreas do Sudeste e em Mato Grosso do Sul, com previsão de temporais, chuva intensa, rajadas de vento, granizo e possibilidade de tornados.

Novo ciclone extratropical deve provocar granizo, ventos de até 80km/h e chuva forte no Brasil 1 de 4

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão tempo bastante instável ao longo desta sexta-feira. As pancadas podem ocorrer com trovoadas, granizo e ventos fortes.

A condição de Perigo para tempo severo permanece em áreas do Paraná, de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. No Paraná, há possibilidade de tornados.

As rajadas de vento devem variar entre 50 e 70 km/h, podendo chegar a 90 km/h no Paraná, em Santa Catarina e na faixa norte do Rio Grande do Sul.

A instabilidade deve atingir principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Em São Paulo, a chuva começa ainda durante a madrugada e pode se espalhar por praticamente todo o estado.

Há previsão de trovoadas, rajadas de vento e temporais isolados, além de risco de acumulados elevados no centro-sul paulista, na divisa com o Paraná e no leste do estado.

O sul e o sudoeste de São Paulo também têm possibilidade de tornados. As rajadas podem chegar a 90 km/h em áreas do oeste, sudoeste e sul paulista.

A aproximação da frente fria deve reforçar as chuvas principalmente na metade sul de Mato Grosso do Sul. São esperados temporais, chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados elevados.

Também existe possibilidade de tornados no sul do estado. As rajadas podem alcançar 90 km/h em áreas do oeste, centro, sul e sudeste.

No Nordeste, a umidade marítima mantém a previsão de chuva na faixa litorânea. Na Bahia, são esperadas pancadas moderadas no litoral.

No interior da região, o tempo permanece firme, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar entre 20% e 30%.

O calor e a alta umidade continuam favorecendo pancadas de chuva na Região Norte. Os maiores volumes são esperados no Amazonas, Roraima, Rondônia e oeste do Pará, com possibilidade de temporais.