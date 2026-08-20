VENTANIA

Ciclone extratropical com tempestade e ventos de até 100 km/h chega hoje (20) ao Brasil

Alerta vale para seis estados

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:19

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h chega hoje (20) ao Brasil com alerta para seis estados Crédito: Shutterstock

O ciclone extratropical que deve provocar rajadas de vento de até 100 km/h chega nesta quinta-feira (20) ao Brasil, segundo previsão da Meteored. Os ventos mais intensos devem atingir áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

As rajadas já podem ganhar força hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. No entanto, a previsão aponta que as maiores intensidades devem ocorrer na sexta-feira (21).

Ciclone extratropical: veja cinco pontos da previsão 1 de 5

Quando o ciclone deve se formar?

O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul.

No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os ventos podem chegar a 100 km/h e provocar transtornos. Entre os efeitos previstos está a movimentação de dunas de areia sobre construções próximas à orla.

Na sexta-feira, o sistema também deve influenciar áreas de outros estados, com previsão de rajadas entre 80 km/h e 100 km/h em diferentes pontos do Sul e do Sudeste.

No sábado (22), o ciclone já estará mais afastado do continente, mas ainda há previsão de ventos moderados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.