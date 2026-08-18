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Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados no Brasil; veja rota

Sistema deve provocar rajadas fortes principalmente entre quinta (20) e sexta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:02

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota
Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical deve provocar rajadas de vento de até 100 km/h entre quinta-feira (20) e sexta-feira (21), segundo previsão da Meteored. Os ventos mais intensos devem atingir áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

As rajadas já podem ganhar força na quinta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul. No entanto, a previsão aponta que as maiores intensidades devem ocorrer na sexta-feira (21).

Ciclone extratropical: veja cinco pontos da previsão

Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock
Quais estados podem ser afetados? A previsão aponta impactos principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com avanço das instabilidades ao longo da quinta-feira. por Bruno Peres/Agência Brasil
Haverá tempestades? Sim. A formação do ciclone deve favorecer chuvas intensas e possibilidade de tempestades severas, inicialmente em áreas do Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e no Paraná. por Divulgação / RBS / g1 RS
Os ventos podem chegar a 100 km/h? Sim. As rajadas devem ganhar força ao longo da quinta-feira e podem atingir até 100 km/h, principalmente na sexta-feira (21), quando o ciclone já estará formado e se afastando em direção ao oceano. por Wikimedia commons
O que acontece depois? Na sexta-feira, uma massa de ar frio deve avançar sobre a Região Sul, provocando queda nas temperaturas. O ciclone deve continuar se afastando do continente, enquanto as condições de vento e chuva começam a perder força. por Meteored
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Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock

No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os ventos podem chegar a 100 km/h e provocar transtornos. Entre os efeitos previstos está a movimentação de dunas de areia sobre construções próximas à orla.

Na sexta-feira, o sistema também deve influenciar áreas de outros estados, com previsão de rajadas entre 80 km/h e 100 km/h em diferentes pontos do Sul e do Sudeste.

No sábado (22), o ciclone já estará mais afastado do continente, mas ainda há previsão de ventos moderados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A tendência é de enfraquecimento dos ventos no domingo (23), quando o risco de transtornos relacionados às rajadas diminui na Região Sul.

Tags:

Ciclone

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