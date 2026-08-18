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Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados no Brasil; veja rota

Sistema deve provocar rajadas fortes principalmente entre quinta (20) e sexta-feira (21)

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:02

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical deve provocar rajadas de vento de até 100 km/h entre quinta-feira (20) e sexta-feira (21), segundo previsão da Meteored. Os ventos mais intensos devem atingir áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

As rajadas já podem ganhar força na quinta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul. No entanto, a previsão aponta que as maiores intensidades devem ocorrer na sexta-feira (21).

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No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os ventos podem chegar a 100 km/h e provocar transtornos. Entre os efeitos previstos está a movimentação de dunas de areia sobre construções próximas à orla.

Na sexta-feira, o sistema também deve influenciar áreas de outros estados, com previsão de rajadas entre 80 km/h e 100 km/h em diferentes pontos do Sul e do Sudeste.

No sábado (22), o ciclone já estará mais afastado do continente, mas ainda há previsão de ventos moderados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.