CLIMA

Ciclone extratropical deve provocar chuva forte, granizo e ventos intensos no Brasil; confira previsão

Sistema deve se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul na terça-feira (29)

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:49

Ciclone extratropical deve provocar chuva forte, granizo e ventos intensos no Brasil; confira previsão Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical deve se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (29) e causar chuva forte, granizo e ventos intensos em áreas da Região Sul do Brasil. O sistema se forma em meio a um cenário de instabilidade que já provocou tempestades severas no Rio Grande do Sul durante o fim de semana.

Nesta segunda-feira (28), o Rio Grande do Sul continua com previsão de temporais em praticamente todas as regiões. Segundo a Climatempo, há risco de chuva volumosa em poucas horas, granizo em grande quantidade e de grandes dimensões, além de rajadas de vento iguais ou superiores a 90 km/h.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

As tempestades já provocaram estragos no estado. No domingo (27), Santana do Livramento registrou rajada de vento de 119 km/h, enquanto Rosário do Sul teve ventos de 96 km/h. Dilermando de Aguiar e Palmeira das Missões registraram rajadas de 95 km/h.

A chuva também foi intensa. Entre 18h de sábado (26) e 18h de domingo (27), Santana do Livramento acumulou 120,7 milímetros, enquanto Rosário do Sul registrou 118,6 milímetros. São Gabriel teve acumulado de 92,2 milímetros no período.

A formação do ciclone está relacionada à combinação de diferentes condições atmosféricas. Segundo a Climatempo, uma forte área de baixa pressão está sobre o norte da Argentina, enquanto uma corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia aumenta a disponibilidade de calor e umidade sobre a Região Sul.

Esses fatores favorecem o desenvolvimento de grandes nuvens de tempestade, responsáveis pela chuva intensa, pelos ventos fortes e pela formação de granizo.

Na terça-feira (29), a pressão atmosférica deve cair ainda mais entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, favorecendo a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria.

Tempestade no Sul

Nesta segunda-feira (28), o maior risco de tempestades severas permanece no Rio Grande do Sul. A Climatempo aponta possibilidade de temporais desde a madrugada e a manhã, com continuidade durante a tarde e a noite.

Nas regiões da Campanha, Centro e Oeste do estado, os acumulados de chuva podem superar 120 milímetros em 12 horas e chegar perto de 200 milímetros em 24 horas.

Na terça-feira (29), o risco de tempestades severas continua no Oeste, Centro e Norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná também entram na área de atenção para temporais.

Em Santa Catarina, há previsão de fortes pancadas de chuva, acompanhadas de raios e possibilidade de rajadas intensas de vento. No Paraná, os temporais devem começar no início da tarde e atingir principalmente áreas do Centro-Sul e do Leste.

Os grandes volumes de chuva previstos aumentam o risco de alagamentos e inundações no Rio Grande do Sul. A população deve acompanhar os alertas emitidos pela Defesa Civil, principalmente nas áreas sujeitas a transbordamentos de rios e córregos.