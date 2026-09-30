TEMPORAL

Ciclone extratropical e avanço de frente fria provocam chuvas fortes, trovoadas e ventania no Brasil

Mais de quatro estados serão afetados, segundo previsão do Climatempo

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:12

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

A previsão do tempo para esta quarta-feira (30) será marcada pelo avanço e aproximação de uma frente fria pelo Centro-Sul do Brasil. Enquanto o ciclone extratropical se afasta gradualmente para o oceano, o sistema frontal mantém áreas de instabilidade no Sul e se aproxima do Sudeste e Centro-Oeste, aumentando as condições para chuva forte, temporais, trovoadas e rajadas de vento em diversos estados. A previsão é do Climatempo.

Em contraste, grande parte do Nordeste e algumas áreas do Norte continuam sob influência de ar quente e mais seco, com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. No oeste da Amazônia, porém, calor e elevada disponibilidade de umidade mantêm condições para chuva moderada a forte e temporais isolados.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Região Sul: frente fria mantém chuva forte e risco de temporais

O ciclone extratropical se afasta gradualmente para o oceano nesta quarta-feira, enquanto a frente fria avança em direção ao Sudeste. O ar mais frio e seco começa a ganhar espaço pelo Rio Grande do Sul, reduzindo as instabilidades, enquanto a chuva fica mais concentrada entre Santa Catarina e Paraná.

A chuva ocorre desde as primeiras horas e continua ao longo do dia, com moderada a forte intensidade, trovoadas e risco de temporais no Paraná e no centro-norte e oeste de Santa Catarina. Há possibilidade de acumulados elevados em alguns pontos, principalmente na metade oeste paranaense.

No extremo norte do Rio Grande do Sul, a chuva ocorre de forma moderada, especialmente entre a madrugada e o início da manhã. Nas demais áreas gaúchas, o tempo melhora e permanece firme, com variação de nebulosidade.

As temperaturas ficam mais agradáveis em grande parte da região, especialmente na faixa sul do Rio Grande do Sul. No extremo norte do Paraná, porém, o calor e o tempo abafado continuam. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no Paraná e em Santa Catarina, podendo chegar aos 70 km/h no centro-leste e norte do estado.

Região Sudeste: aproximação de frente fria aumenta chuva e temporais

A frente fria avança pelo litoral de São Paulo, enquanto o aumento da umidade e a atmosfera aquecida favorecem a formação de novas áreas de instabilidade.

Pela manhã, o tempo permanece firme em parte de São Paulo, enquanto o oeste e a região central paulista ainda podem registrar chuva. No nordeste de São Paulo e no sul de Minas Gerais, também há chuva isolada nas primeiras horas.

Entre a tarde e a noite, novas pancadas atingem grande parte de São Paulo. Sul, sudoeste e oeste paulista apresentam risco de temporais isolados. No extremo norte do estado, a tendência é de tempo mais firme, com possibilidade apenas de chuva isolada.

Também chove no sul, na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro, além de grande parte do Rio de Janeiro, mas com menor intensidade. Há risco de temporais em áreas da Serra Fluminense. No centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo permanece firme e com poucas nuvens.

O calor continua predominando no Sudeste, principalmente nas áreas à frente da frente fria. Nas cidades mais ao sul, no litoral paulista e no extremo sul mineiro, as temperaturas diminuem um pouco. As rajadas variam entre 50 e 70 km/h em São Paulo, no extremo sul e Triângulo Mineiro e em grande parte do Rio de Janeiro.

Região Centro-Oeste: chuva forte avança e há risco de temporais

A quarta-feira será marcada por uma mudança importante principalmente em Mato Grosso do Sul, com avanço das instabilidades associadas à frente fria e aumento da convergência de umidade.

Há previsão de chuva moderada a forte em grande parte de Mato Grosso do Sul desde cedo e ao longo do dia. No sudoeste, oeste e sul de Mato Grosso, a chuva ocorre principalmente entre a tarde e a noite.

O risco de temporais e trovoadas aumenta especialmente no oeste e sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste e sul de Mato Grosso. Há possibilidade de acumulados elevados de chuva no sul e sudeste de Mato Grosso do Sul, onde a condição é de perigo.

Ao longo do dia, a faixa de maior instabilidade avança para o norte e alcança progressivamente áreas de Mato Grosso e setores mais ao sul de Goiás. Até o fim do dia, a chuva chega à faixa sul goiana.

No centro-norte de Goiás e no Distrito Federal, o tempo permanece firme, com poucas nuvens, calor e ar mais seco. Há entrada de ar relativamente mais frio no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, enquanto o calor continua nas demais áreas. As rajadas de vento variam entre 50 e 70 km/h em Mato Grosso do Sul, no sudoeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás.

Região Nordeste: calor e baixa umidade predominam

O tempo permanece firme em grande parte do Nordeste, com predomínio de uma massa de ar quente e seco pelo interior, poucas nuvens e temperaturas em elevação.

A umidade relativa do ar fica baixa, especialmente no centro-oeste da Bahia e no extremo sul do Piauí, onde os índices podem variar entre 12% e 20%.

Em pontos do litoral entre Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, além da faixa litorânea do Ceará, há possibilidade de chuva fraca a moderada, associada à entrada de umidade do oceano e à circulação dos ventos de leste.

As rajadas de vento podem variar entre 40 e 50 km/h em grande parte da região, chegando aos 70 km/h em pontos isolados.

Região Norte: chuva forte e temporais atingem o oeste da Amazônia

As instabilidades permanecem concentradas principalmente no oeste da Amazônia. No Acre e em Rondônia, aumenta a chuva em um ambiente de elevada disponibilidade de umidade e instabilidade.

Ao longo do dia, a combinação de calor e elevada umidade aumenta as instabilidades em praticamente todo o Amazonas, em Roraima, no noroeste do Pará, no Acre e em Rondônia.

Nessas áreas, há previsão de chuva moderada a forte, com risco de temporais isolados no Acre, em Rondônia e no extremo oeste e sul do Amazonas.