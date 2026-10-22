PREVISÃO

Ciclone extratropical pode provocar temporais e ventos fortes no Sul do Brasil

Segundo o Inmet, fenômeno ainda está em avaliação e pode influenciar o tempo a partir de sexta-feira (23)

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:52

Ciclone extratropical Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical pode se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Uruguai nesta sexta-feira (23), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A possibilidade está em avaliação e depende da confirmação de uma área de baixa pressão que deve se formar no leste da Argentina e avançar em direção ao oceano Atlântico.

De acordo com o Inmet, a intensificação de áreas de baixa pressão e a reorganização de um canal de umidade devem favorecer o retorno das chuvas em partes das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Caso se confirme, o ciclone poderá influenciar as condições do tempo principalmente a partir de sábado (24), aumentando a instabilidade na Região Sul.

A previsão indica que as tempestades devem atingir áreas da faixa oeste do país, desde partes do Amazonas até o Rio Grande do Sul, passando por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e regiões do Sudeste. Todo o estado de São Paulo está incluído na área com previsão de instabilidade.

Para sexta-feira (23), o Inmet prevê aviso laranja, que indica perigo para tempestades, em áreas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da Região Sul, há aviso amarelo, de perigo potencial.

Na quinta-feira (22), a instabilidade já deve atingir toda a Região Sul, com pancadas de chuva e trovoadas. O aviso amarelo de perigo potencial para tempestades está vigente nos três estados.

Como fica o tempo nas outras regiões

No Centro-Oeste, a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas em Mato Grosso do Sul e em áreas de Mato Grosso e Goiás. Na sexta-feira, o aviso laranja deve atingir o sul de Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraná.

No Sudeste, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo nesta quinta-feira. Também podem ocorrer chuvas isoladas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na sexta, o tempo continua instável, com aviso amarelo para tempestades em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no centro-sul de Minas Gerais.

No Nordeste, o sol deve predominar no interior, com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea. Em Salvador, a previsão do Inmet indica máxima de 29 °C nesta quinta-feira (22) e também na sexta-feira (23). Já no Norte, as instabilidades devem se concentrar principalmente no Acre, em Rondônia e no Amazonas.