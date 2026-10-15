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Ciclone extratropical pode provocar ventos fortes e queda de temperatura no Brasil; veja áreas

Fenômeno ainda vai favorecer a chegada de uma massa de ar frio no fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:12

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota
Ciclone extratropical  Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical deve se formar nesta sexta-feira (16), próximo à costa das regiões Sul e Sudeste, e provocar rajadas pontuais de vento e queda de temperatura em parte do Brasil. O fenômeno será resultado da intensificação de uma área de baixa pressão no litoral do Sudeste.

A formação do sistema também deve favorecer a chegada de uma massa de ar frio ao centro-sul do país. A mudança no tempo será mais perceptível durante o fim de semana, principalmente em áreas da Região Sul e no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

O ciclone deve formar uma frente fria sobre o oceano Atlântico, na altura do Sudeste. Ao longo de sua trajetória em direção ao centro do Atlântico Sul, o sistema deve passar por mudanças em sua estrutura e avançar sobre águas mais frias.

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Chuvas devem ganhar força em parte do país

A atuação da área de baixa pressão deve intensificar as chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste. Também há possibilidade de precipitação na região do Matopiba, que abrange o Tocantins, o sul do Maranhão e do Piauí e o oeste e sul da Bahia.

Na Região Norte, as instabilidades devem continuar no Amazonas, Acre, Rondônia, sudoeste de Roraima e sul e sudoeste do Pará.

Por outro lado, nas demais áreas do Norte e em grande parte do Nordeste, o tempo deve permanecer quente e seco, com baixos índices de umidade relativa do ar durante a tarde.

Veja a previsão por região

Norte

Nesta quinta-feira (15), há previsão de pancadas de chuva e trovoadas no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no sudoeste do Pará e em áreas do Tocantins. Na sexta-feira (16), as instabilidades devem continuar principalmente no oeste da região, com possibilidade de chuva também no sudoeste de Roraima.

Em Boa Vista (RR), a máxima prevista para quinta-feira é de 38 °C. Em Manaus (AM), os termômetros podem chegar a 37 °C.

Nordeste

Nesta quinta-feira (15), o tempo fica ensolarado na maior parte da região, mas há possibilidade de chuva no oeste e sul da Bahia, além de pontos do sul do Maranhão e do Piauí. Na sexta-feira (16), as instabilidades devem continuar no oeste e sul baiano, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nas demais áreas do Nordeste, a previsão é de tempo quente e ensolarado. Teresina (PI) pode registrar máxima de 39 °C nos dois dias.

Centro-Oeste

Nesta quinta-feira (15), são esperadas chuvas e trovoadas em toda a região, com possibilidade de temporais em áreas de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Na sexta-feira (16), as instabilidades devem se concentrar principalmente em Goiás e no Distrito Federal. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a chuva tende a ocorrer de forma mais isolada. A entrada de ar mais frio deve contribuir para a queda das temperaturas.

Em Campo Grande (MS), a mínima pode chegar a 18 °C na sexta-feira. Em Cuiabá (MT), a máxima prevista é de 27 °C.

Sudeste

Nesta quinta-feira (15), há previsão de chuva e trovoadas em grande parte da região, com possibilidade de temporais em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Na sexta-feira (16), as instabilidades devem continuar em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de áreas do noroeste paulista. As temperaturas devem cair nas capitais. Em São Paulo (SP), a mínima prevista é de 15 °C, com máxima de 23 °C. No Rio de Janeiro (RJ), a máxima deve chegar a 26 °C.

Sul

Nesta quinta-feira (15), o tempo permanece instável nos três estados da região, com pancadas de chuva e trovoadas. Há possibilidade de temporais em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Na sexta-feira (16), as instabilidades devem perder força, embora ainda possa chover de forma isolada em pontos dos três estados. A entrada da massa de ar frio deve contribuir para a queda das temperaturas. Em Curitiba (PR), a mínima prevista é de 14 °C, enquanto Florianópolis (SC) pode registrar máxima de 22 °C.

Tags:

Ciclone

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