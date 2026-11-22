TEMPORAL

Ciclone extratropical provoca instabilidade, granizo e ventos de até 80 km/h; veja previsão

Fenômeno associado a uma nova frente fria intensifica temporais no Sul neste domingo (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 07:24

O olho é como é conhecida a parte central do ciclone Crédito: Reprodução/CIRA

A passagem de um ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul mantém o alerta para temporais em parte do Brasil neste fim de semana. Na Bahia, a previsão para sábado (21) e domingo (22) é de predomínio de calor, com possibilidade de pancadas de chuva em áreas do interior e do sul do estado, segundo a Climatempo.

No Nordeste, as precipitações devem ocorrer de forma localizada, principalmente em áreas do interior. No extremo sul da Bahia, a atenção continua voltada às condições do solo após as chuvas registradas nos últimos dias. A possibilidade de novos episódios de chuva pode provocar impactos em áreas vulneráveis.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Em Salvador, o cenário de calor predomina. A previsão apresentada pela Climatempo não informa os volumes de chuva esperados para a capital baiana.

Ciclone extratropical provoca temporais no Sul

No domingo (22), o ciclone extratropical, associado a uma nova frente fria, deve reforçar as instabilidades na Região Sul. No Rio Grande do Sul, há previsão de temporais isolados, com possibilidade de granizo, que pode ser de grande tamanho, e rajadas de vento acima de 80 km/h.

As áreas com maior risco incluem o Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre. Também há possibilidade de chuva volumosa em pontos do Centro-Norte gaúcho e na capital.

Em Santa Catarina, a chuva deve ganhar força em áreas centrais e serranas. No Paraná, os temporais tendem a se concentrar no Oeste e no Sul do estado.

Previsão para outras regiões

No Sudeste, São Paulo pode registrar pancadas de chuva moderadas a fortes nos dois dias, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também permanecem sujeitos a instabilidades.