MUDANÇA NO TEMPO

Ciclone extratropical: saiba quais são os oito estados sob risco de temporais, granizo e ventos de até 100 km/h

Frente fria associada ao sistema começa a mudar o tempo no Sul nesta terça-feira (29) e avança para áreas do Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:00

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir oito estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

Um novo ciclone extratropical começa a influenciar as condições do tempo no Centro-Sul do Brasil nesta terça-feira (29), com previsão de temporais, queda de granizo e ventos fortes em diferentes áreas. O sistema está associado a uma frente fria que avança pelo país e deve provocar mudanças nas condições meteorológicas nos próximos dias.

De acordo com a previsão meteorológica, oito estados estão sob risco de ocorrência de granizo: Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A instabilidade deve atingir inicialmente áreas do Sul e, na sequência, avançar para regiões do Sudeste e do Centro-Oeste. Além da possibilidade de granizo, há previsão de chuva intensa, raios e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h em áreas sob alerta.

Ciclone extratropical: veja cinco pontos da previsão 1 de 5

Sul terá mudança mais intensa no tempo

No Sul, a passagem da frente fria provoca aumento da instabilidade e favorece a formação de temporais. Santa Catarina e Paraná estão entre os estados com possibilidade de granizo, enquanto o Rio Grande do Sul também deve registrar chuva e mudanças nas condições meteorológicas.

A formação do ciclone ocorre a partir de uma área de baixa pressão entre o Sul do Brasil, o Uruguai e o Oceano Atlântico. O sistema tende a se organizar ainda mais ao longo desta terça e quarta-feira (30). Com a atuação da frente fria, o tempo quente observado nos últimos dias dá lugar a condições mais instáveis em parte do Centro-Sul.

Temporais avançam para Sudeste e Centro-Oeste

A instabilidade também deve alcançar áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nessas regiões, a previsão inclui pancadas de chuva que podem ocorrer de forma intensa e acompanhadas por raios, rajadas de vento e granizo.

Em São Paulo, por exemplo, o calor ainda pode ser elevado durante parte do dia antes da chegada das áreas de instabilidade. A combinação entre temperaturas altas e a passagem da frente fria favorece a formação de tempestades, principalmente entre a tarde e a noite.

Ciclone deve se intensificar sobre o oceano

A previsão indica que o ciclone extratropical estará mais organizado na quarta-feira, quando deverá se afastar gradualmente do continente e avançar sobre o Oceano Atlântico. Mesmo com o sistema se deslocando para longe do continente, a frente fria associada continuará provocando instabilidade em diferentes áreas do país.

O cenário exige atenção principalmente em locais onde houver previsão de tempestades, já que chuvas intensas, granizo e ventos fortes podem provocar quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e danos em estruturas.

O que esperar nos próximos dias

A mudança no tempo deve ser percebida primeiro no Sul e, posteriormente, em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. A intensidade dos temporais pode variar de uma região para outra, dependendo da atuação da frente fria e das condições locais. Além dos oito estados com previsão de risco de granizo, outras áreas podem registrar chuva forte e rajadas de vento durante a passagem do sistema.