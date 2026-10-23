ALERTA

Ciclone extratropical se forma nesta sexta (23) com tempestades e granizo em quatro estados

Sistema associado a uma frente fria deve provocar temporais

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:37

Ciclone terá ventos de até 296 km/h Crédito: Reprodução/CIRA

Um novo ciclone extratropical deve se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Uruguai no fim da tarde e na noite desta sexta-feira (23). Associado a uma frente fria, o sistema deve influenciar as condições do tempo durante o fim de semana, com previsão de tempestades e possibilidade de granizo em áreas do Centro-Sul do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão indica risco de chuvas fortes e granizo no Paraná, no sul e leste de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais. As instabilidades também devem atingir outras áreas das regiões Sul e Sudeste, com ocorrência de chuva e trovoadas.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Para esta sexta-feira, o Inmet mantém alertas laranja, que indica perigo, para tempestades em áreas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul. Há também avisos amarelos de perigo potencial para tempestades em outras localidades dessas regiões e do Sudeste. No sábado (24), novos temporais devem atingir principalmente o Paraná, áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de São Paulo e do Rio de Janeiro.