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Ciclone extratropical se forma nesta sexta (23) com tempestades e granizo em quatro estados

Sistema associado a uma frente fria deve provocar temporais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:37

Ciclone ‘monstro’ chega a 296 km/h e forma olho gigante no Oceano Pacífico Foto: Reprodução/CIRA
Ciclone terá ventos de até 296 km/h Crédito: Reprodução/CIRA

Um novo ciclone extratropical deve se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Uruguai no fim da tarde e na noite desta sexta-feira (23). Associado a uma frente fria, o sistema deve influenciar as condições do tempo durante o fim de semana, com previsão de tempestades e possibilidade de granizo em áreas do Centro-Sul do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão indica risco de chuvas fortes e granizo no Paraná, no sul e leste de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais. As instabilidades também devem atingir outras áreas das regiões Sul e Sudeste, com ocorrência de chuva e trovoadas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Para esta sexta-feira, o Inmet mantém alertas laranja, que indica perigo, para tempestades em áreas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul. Há também avisos amarelos de perigo potencial para tempestades em outras localidades dessas regiões e do Sudeste. No sábado (24), novos temporais devem atingir principalmente o Paraná, áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Além das chuvas, a frente fria deve provocar queda nas temperaturas na Região Sul e em partes do Sudeste. A partir da tarde de sábado, a entrada de uma massa de ar mais frio deve reduzir as temperaturas no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. No Paraná, em Mato Grosso do Sul e nas faixas leste e sul de São Paulo, a instabilidade deve persistir.

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