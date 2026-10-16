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Ciclone extratropical se forma nesta sexta-feira (16) e deve provocar chuvas intensas e frio no Brasil

Sistema deve provocar ventos fortes e favorecer a chegada de uma massa de ar frio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:49

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota
Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

Um ciclone extratropical deve se formar próximo à costa da Região Sul do Brasil entre esta sexta-feira (16) e sábado (17), provocando ventos intensos no litoral e favorecendo a chegada de ar frio ao Centro-Sul do país. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A frente fria associada ao sistema deve influenciar as condições do tempo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, além de áreas do Matopiba, região que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A combinação de fatores atmosféricos também pode favorecer a formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) da temporada, o que aumentaria as chuvas nessas áreas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

As instabilidades também devem atingir o oeste e o sul da Região Norte, com precipitações previstas para Amazonas, Acre, Rondônia, sudoeste de Roraima e Tocantins. No Nordeste, a chuva pode ocorrer no sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste e sul da Bahia.

No Centro-Oeste, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e nas porções norte e leste de Mato Grosso do Sul. Já no Sudeste, há previsão de chuva nos quatro estados da região.

Em contrapartida, a entrada de ar frio deve reduzir as instabilidades na Região Sul. As temperaturas ficam mais baixas, com mínimas abaixo de 10 °C em algumas localidades. No norte e leste da Região Norte e em parte do Nordeste, o tempo deve continuar predominantemente quente e seco.

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