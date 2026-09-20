TEMPORAL

Ciclone extratropical se forma no Brasil com risco de chuva forte, raios e rajadas de vento; veja regiões afetadas

Sistema se forma próximo à costa do Rio Grande do Sul, mas avança para outras áreas

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08:33

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

A formação de um ciclone extratropical neste domingo (20) deve provocar chuva forte, raios, rajadas intensas de vento e possibilidade de granizo em diferentes áreas do Brasil. Segundo a Climatempo, o sistema se forma próximo à costa do Rio Grande do Sul durante o processo de ciclogênese e aumenta o risco de temporais principalmente na Região Sul.

O transporte de calor e umidade associado ao sistema favorece a formação de nuvens carregadas. As rajadas de vento podem variar entre 50 e 70 km/h, chegando a 90 km/h ou mais durante os temporais.

Sul do Brasil concentra os maiores riscos

No Rio Grande do Sul, a chuva permanece intensa no norte, oeste, sudeste e na região central do estado. A Climatempo também aponta possibilidade de acumulados elevados na região central gaúcha.

Em Santa Catarina, a chuva forte continua principalmente nas áreas central, sul e leste. Já no Paraná, a instabilidade atinge principalmente o norte do estado.

O solo já está encharcado em algumas áreas do Paraná, aumentando a preocupação com alagamentos e deslizamentos.

O sudoeste do Rio Grande do Sul deve apresentar melhora gradual ao longo do dia, enquanto as demais áreas seguem sob influência da instabilidade.

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Sudeste também terá chuva e temporais

A instabilidade avança para o Sudeste neste domingo. Em São Paulo, a chuva começa nas regiões oeste, sudoeste, sul e centro e pode se espalhar para outras áreas ao longo do dia.

Há possibilidade de temporais isolados, principalmente próximo à divisa com o Paraná.

No Rio de Janeiro, o tempo começa mais firme, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde. A previsão indica chuva isolada na Costa Verde e no sul fluminense.

O Sul de Minas e parte da Zona da Mata também podem registrar chuva de moderada a forte intensidade, com risco de temporais no extremo sul mineiro.

As rajadas podem chegar a 70 km/h no sul de São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul de Minas e centro-norte do Rio de Janeiro.

Mato Grosso do Sul pode ter chuva e granizo

No Mato Grosso do Sul, a atuação da área de baixa pressão mantém a previsão de chuva moderada a forte no extremo sul e leste do estado.

Também existe possibilidade de granizo nessas áreas. Em Goiás e no Distrito Federal, o calor predomina, com possibilidade de pancadas isoladas.

No oeste de Mato Grosso, podem ocorrer chuvas localizadas. As rajadas chegam a 70 km/h no sudoeste mato-grossense e no oeste sul-mato-grossense.

Bahia terá chuva no litoral e tempo seco no interior

Na Bahia, a chuva fica concentrada principalmente na faixa leste do estado.

A previsão indica chuva de intensidade moderada a forte no litoral norte, Recôncavo Baiano e Salvador. Outras áreas do litoral nordestino, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, também podem registrar pancadas.

No interior da Bahia, o tempo permanece seco e quente, com temperaturas próximas de 38°C em algumas áreas. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%.