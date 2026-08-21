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Ciclone extratropical terá dia mais intenso nesta sexta-feira (21) no Brasil

Sistema deve provocar rajadas de até 100 km/h

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:47

Ciclone extratropical terá dia mais intenso nesta sexta-feira (21) no Brasil Crédito: Shutterstock

O ciclone extratropical que chegou ao Sul do Brasil na quinta-feira (20) terá seus efeitos mais intensos nesta sexta-feira (21), segundo a previsão da Meteored. O sistema deve provocar rajadas de vento de até 100 km/h em pontos da Região Sul e do Sudeste.

As áreas mais afetadas devem ser o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. No litoral gaúcho e catarinense, as rajadas podem alcançar 100 km/h e causar transtornos, incluindo a movimentação de dunas de areia sobre construções próximas à orla.

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Embora os ventos já tenham começado a ganhar força na quinta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul, a previsão indica que as maiores intensidades serão registradas ao longo desta sexta. Em diferentes pontos do Sul e do Sudeste, as rajadas podem variar entre 80 km/h e 100 km/h.

O sistema começou a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul.

Como fica o tempo no fim de semana

No sábado (22), o ciclone deve estar mais afastado do continente, mas ainda poderá provocar ventos moderados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.