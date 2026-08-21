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Ciclone extratropical terá dia mais intenso nesta sexta-feira (21) no Brasil

Sistema deve provocar rajadas de até 100 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:47

Ciclone vai chegar no Brasil
Ciclone extratropical terá dia mais intenso nesta sexta-feira (21) no Brasil Crédito: Shutterstock

O ciclone extratropical que chegou ao Sul do Brasil na quinta-feira (20) terá seus efeitos mais intensos nesta sexta-feira (21), segundo a previsão da Meteored. O sistema deve provocar rajadas de vento de até 100 km/h em pontos da Região Sul e do Sudeste.

As áreas mais afetadas devem ser o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. No litoral gaúcho e catarinense, as rajadas podem alcançar 100 km/h e causar transtornos, incluindo a movimentação de dunas de areia sobre construções próximas à orla.

Ciclone extratropical: veja cinco pontos da previsão

Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock
Quais estados podem ser afetados? A previsão aponta impactos principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com avanço das instabilidades ao longo da quinta-feira. por Bruno Peres/Agência Brasil
Haverá tempestades? Sim. A formação do ciclone deve favorecer chuvas intensas e possibilidade de tempestades severas, inicialmente em áreas do Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e no Paraná. por Divulgação / RBS / g1 RS
Os ventos podem chegar a 100 km/h? Sim. As rajadas devem ganhar força ao longo da quinta-feira e podem atingir até 100 km/h, principalmente na sexta-feira (21), quando o ciclone já estará formado e se afastando em direção ao oceano. por Wikimedia commons
O que acontece depois? Na sexta-feira, uma massa de ar frio deve avançar sobre a Região Sul, provocando queda nas temperaturas. O ciclone deve continuar se afastando do continente, enquanto as condições de vento e chuva começam a perder força. por Meteored
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Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock

Embora os ventos já tenham começado a ganhar força na quinta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul, a previsão indica que as maiores intensidades serão registradas ao longo desta sexta. Em diferentes pontos do Sul e do Sudeste, as rajadas podem variar entre 80 km/h e 100 km/h.

O sistema começou a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul.

Como fica o tempo no fim de semana

No sábado (22), o ciclone deve estar mais afastado do continente, mas ainda poderá provocar ventos moderados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A tendência é de que o sistema perca força no domingo (23), reduzindo o risco de transtornos provocados pelas rajadas de vento na Região Sul.

Tags:

Ciclone

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