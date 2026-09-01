MEIO AMBIENTE

Ciclone extratropical traz chuva e queda nas temperaturas em setembro

Nordeste terá calor intenso, com máximas que podem chegar a 41°C

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16:24

Ciclone extratropical Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul, com áreas de instabilidade que favorecem chuva e trovoadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em setembro. No Norte e Nordeste, vai predominar o calor intenso, com máximas que podem chegar a 41°C. Já no Sul, uma massa de ar frio e seco provocará queda das temperaturas.

Nordeste terá calor intenso

No Nordeste, a terça-feira começa com tempo firme na maior parte da região. A faixa leste terá maior concentração de nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã entre o litoral norte da Bahia e áreas de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, o céu permanece com poucas nuvens.

A previsão indica aumento da instabilidade na quarta-feira. Pancadas de chuva isoladas podem atingir o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Também há possibilidade de chuva no centro do Maranhão e do Piauí, litoral do Ceará — incluindo São Luís, Teresina e Fortaleza — além do oeste de Pernambuco, sudoeste do Ceará e áreas da Bahia.

Apesar da possibilidade de chuva, o calor continua forte. Teresina deve registrar a maior temperatura entre as capitais nordestinas, chegando a 41°C. Salvador e Maceió terão mínimas de 21°C.

No Norte, o calor predomina, principalmente no sul da Amazônia. Roraima, Amazonas, Acre e o sul de Rondônia terão muitas nuvens nesta terça. As pancadas de chuva ficam concentradas no centro-oeste e norte do Amazonas, com possibilidade de chuva isolada também no sul de Rondônia.

A instabilidade deve ganhar força na quarta-feira (2), com previsão de chuva e trovoadas no norte de Roraima, no oeste e norte do Amazonas e no oeste do Acre. Também pode chover de forma isolada em outras áreas de Roraima, Amazonas e Acre, além de Rondônia, Amapá, faixa litorânea e oeste do Pará. No sudeste paraense e no Tocantins, o tempo permanece firme e com poucas nuvens.

O calor será intenso. A mínima prevista é de 22°C em Rio Branco, enquanto Palmas e Porto Velho podem registrar máximas de até 39°C.

Centro-Oeste tem previsão de pancadas

A instabilidade também aparece no Centro-Oeste. Nesta terça-feira, são esperadas pancadas de chuva isoladas no centro-sul de Mato Grosso e Goiás. Durante a noite, a chuva pode avançar para o Distrito Federal e o centro-norte de Goiás.

Na quarta, a previsão é de continuidade das instabilidades em grande parte da região. A exceção fica por conta do extremo norte de Goiás e do extremo nordeste de Mato Grosso, onde não há previsão de chuva.

Entre as capitais, Campo Grande terá a menor temperatura, com mínima de 16°C, enquanto Goiânia pode chegar aos 36°C. No Distrito Federal, os termômetros variam entre 20°C e 33°C nesta terça.

Sudeste terá chuva e trovoadas

No Sudeste, a previsão para esta terça-feira é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Também são esperadas chuvas isoladas no centro-sul de Minas Gerais, em outras áreas fluminenses e no sul do Espírito Santo.

As instabilidades aumentam durante a tarde e a noite, com pancadas acompanhadas de trovoadas em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no sul capixaba.

Na quarta-feira, a chuva continua concentrada principalmente entre o sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, nordeste de São Paulo e sul do Espírito Santo. Apenas o extremo norte de Minas Gerais deve permanecer sem previsão de chuva. Nas demais áreas, há possibilidade de precipitações isoladas.

São Paulo terá a menor temperatura entre as capitais da região, com mínima de 12°C e máxima de 22°C. Belo Horizonte registra o maior valor nesta terça, podendo chegar aos 34°C. Na quarta, porém, a máxima na capital mineira deve cair para cerca de 29°C.

Sul começa setembro com instabilidade e queda nas temperaturas

A Região Sul terá um início de mês marcado por chuva e trovoadas. Nesta terça-feira, pancadas ocorrem durante a manhã no Paraná, em Santa Catarina e no leste do Rio Grande do Sul.

Ao longo da tarde, as áreas de maior instabilidade avançam gradualmente em direção ao Sudeste. Ainda assim, são esperadas pancadas com trovoadas no leste do Paraná e de Santa Catarina, além de chuva isolada em outras áreas dos dois estados e no nordeste gaúcho.

No centro-oeste e no sul do Rio Grande do Sul, a nebulosidade começa a diminuir, embora ainda exista possibilidade de chuva isolada. Durante a noite, as pancadas ficam concentradas no nordeste e leste do Paraná e de Santa Catarina. No sul e oeste gaúchos, o tempo começa a abrir com o avanço de uma massa de ar frio e seco.

Na quarta-feira, as instabilidades perdem força, mas ainda há possibilidade de chuva isolada no centro-norte e leste do Paraná, no centro-leste de Santa Catarina e em áreas do Rio Grande do Sul.