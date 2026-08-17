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Ciclone extratropical vai atingir o Brasil com tempestades e ventos de até 100 km/h; veja quando

Sistema deve provocar mudança no tempo, com chuva intensa, temporais, rajadas fortes e queda nas temperaturas

Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:57

Ciclone extratropical vai atingir o Brasil com tempestades e ventos de até 100 km/h Crédito: Wikimedia commons

Um ciclone extratropical deve se formar sobre a Região Sul do Brasil a partir da próxima quinta-feira (20). A formação do sistema poderá provocar uma mudança significativa nas condições do tempo, com previsão de chuvas intensas, tempestades severas, rajadas de vento e queda nas temperaturas.

A previsão é da Meteored. O fenômeno deve se desenvolver a partir da noite de quarta-feira (19) e madrugada de quinta, quando uma área de instabilidade avançará entre a Argentina e o Paraguai.

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Na manhã de quinta, uma área de baixa pressão deve estar formada sobre o Rio Grande do Sul. Com isso, há previsão de chuva forte e possibilidade de tempestades principalmente nas regiões Oeste, Missões e Central do estado.

Ao longo do dia, as instabilidades devem avançar para outras áreas. Durante a tarde, o risco de chuva intensa e temporais também aumenta no norte e na Serra do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e nas regiões oeste e sudoeste do Paraná.

As rajadas de vento também devem ganhar força. A previsão indica ventos entre 50 km/h e 75 km/h em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Durante a noite, as instabilidades devem avançar sobre a região central e o sul de Santa Catarina, além do sul do Paraná. No Rio Grande do Sul, a atenção permanece voltada para áreas da Serra, litoral, Sul, Sudeste e da Campanha.