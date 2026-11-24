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Ciclone extratropical vai atingir o Brasil nesta semana e provocar queda de temperatura; veja onde

Sistema começa a se organizar próximo à costa de Santa Catarina e deve provocar chuva

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:25

Ciclone extratropical vai atingir o Brasil nesta semana e provocar queda de temperatura; veja onde Crédito: Reprodução/CIRA

A formação de um ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina deve mudar as condições do tempo em áreas do Sul e do Sudeste do Brasil a partir de quarta-feira (25). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema deve se intensificar entre quarta e quinta-feira (26), dando origem a uma frente fria que influenciará o clima na faixa litorânea do Sudeste.

O fenômeno se forma a partir de um centro de baixa pressão localizado próximo ao litoral catarinense. Associada ao ciclone, uma massa de ar frio também deve avançar sobre o extremo sul do país, favorecendo a redução da umidade, da nebulosidade e das temperaturas. A mudança será mais perceptível na quinta-feira, especialmente no Rio Grande do Sul, nas áreas mais elevadas de Santa Catarina e, eventualmente, no sul do Paraná.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Antes da chegada do sistema, esta terça-feira (24) será marcada por fortes instabilidades na Região Sul. O Inmet emitiu aviso vermelho de grande perigo para tempestades em áreas do noroeste do Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina e norte, oeste, centro e sudoeste do Paraná. Nessas localidades, há previsão de chuva intensa, trovoadas, granizo e rajadas de vento. Outras áreas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão sob alerta laranja.

Na quinta-feira (26), a entrada do ar frio deve provocar queda nas temperaturas. Em Curitiba (PR), os termômetros podem variar entre 13°C e 18°C. Em Florianópolis (SC), a máxima prevista é de 23°C. Já em Porto Alegre (RS), a mínima deve chegar a 14°C, mas a temperatura pode alcançar 27°C durante a tarde. Nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as mínimas podem ficar abaixo dos 10°C.