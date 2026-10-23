ALERTA

Ciclone extratropical: veja quais serão os impactos do fenômeno que se forma nesta sexta (23) e afeta o Brasil

Sistema deve provocar tempestades, possibilidade de granizo, rajadas de vento e queda de temperatura

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:50

Ciclone terá ventos de até 296 km/h Crédito: Reprodução/CIRA

Um novo ciclone extratropical deve se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e o Uruguai entre o fim da tarde e a noite desta sexta-feira (23). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno estará associado a uma frente fria que deve intensificar as instabilidades e provocar tempestades em áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

A formação do sistema ocorre em meio à atuação de áreas de baixa pressão entre a Bolívia, o Paraguai, o norte da Argentina e as regiões Centro-Oeste e Sul do país. A combinação desses sistemas favorece a formação de nuvens carregadas, com previsão de chuva intensa, trovoadas e possibilidade de granizo em estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do sul de Minas Gerais.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na sexta-feira, os acumulados de chuva podem superar 70 milímetros em 24 horas em áreas do oeste do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, sul do Paraná, centro-sul e leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Também há previsão de rajadas de vento mais fortes em pontos da Região Sul, no interior paulista, em Mato Grosso do Sul e sobre o oceano Atlântico, próximo à costa sul do Brasil.

No sábado (24), a instabilidade deve continuar em parte do Centro-Sul. A previsão indica chuva intensa no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, na faixa leste de São Paulo e em áreas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul. A frente fria deve atuar entre o litoral gaúcho e o catarinense, enquanto o ciclone estará associado a uma área de baixa pressão sobre o sudoeste do Atlântico Sul.

Outro impacto previsto é a queda das temperaturas com o avanço de uma massa de ar frio. No sábado, Curitiba pode registrar mínima de 11 °C e máxima de 19 °C. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 12 °C e 19 °C, enquanto Florianópolis pode ter máxima de 21 °C.

E no Norte e no Nordeste?