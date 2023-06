Ciclone no RS: prefeito implora para que moradores deixem suas casas

O ciclone extratropical se formou na madrugada desta sexta-feira, 16, no Rio Grande do Sul e causou fortes chuvas, ventanias e alagamentos no litoral norte do Estado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já havia alertado na quinta-feira, 15, para chuvas intensas e volumosas com risco de enxurrada nas regiões, com possibilidade de enchente nos rios Caí e Sinos, no nordeste do Estado.