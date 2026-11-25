TEMPORAL

Ciclone se forma nesta quarta (25) e provoca frente fria no Brasil; veja áreas afetadas

Previsão é de chuva, tempestades e queda de temperatura

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:16

Ciclone terá ventos de até 296 km/h Crédito: Reprodução/CIRA

Um ciclone extratropical deve se formar nesta quarta-feira (25), próximo à costa de Santa Catarina, e se intensificar até quinta-feira (26), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sistema dará origem a uma frente fria que avançará pelo oceano Atlântico e influenciará as condições do tempo no Sul e no Sudeste do Brasil.

Ao longo do dia, a previsão é instabilidade em diferentes regiões do país. A combinação de calor e umidade favorece chuvas acompanhadas de trovoadas, com possibilidade de temporais em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Também há previsão de pancadas no oeste e sul da Região Nordeste e em áreas da Região Norte.

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Na quinta-feira, a frente fria deve avançar pela costa do Paraná e de São Paulo, alcançando o litoral do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia. A passagem do sistema pode provocar chuva e rajadas de vento em áreas costeiras.

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar mais frio deve avançar sobre o extremo sul do Brasil. A queda nas temperaturas deve ser mais significativa no Rio Grande do Sul, nas áreas mais elevadas de Santa Catarina e, eventualmente, no sul do Paraná.

Nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 10 °C na quinta-feira. O Inmet ressalta que o resfriamento não deve ser intenso nem persistente e que, neste momento, não há indicação de condições favoráveis à formação de geada.