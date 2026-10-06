ALERTA

Ciclone se forma no Brasil e deve provocar chuvas fortes e rajadas de vento em cinco estados

Frente fria e formação de ciclone extratropical devem aumentar a instabilidade em diferentes regiões do país ao longo da semana

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:39

Ciclone extratropical com ventos de até 100 km/h vai atingir seis estados nesta semana; veja rota Crédito: Shutterstock

A atuação de uma frente fria e a formação de um ciclone extratropical devem deixar o tempo instável em diferentes regiões do Brasil nesta semana. A combinação dos sistemas meteorológicos pode provocar chuvas fortes, temporais e rajadas de vento em 13 estados.

Os maiores volumes de chuva são esperados no Rio Grande do Sul, onde algumas áreas podem registrar mais de 150 milímetros até sexta-feira (9). Também há previsão de acumulados elevados em pontos de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Nesta terça-feira (6), a instabilidade se concentra principalmente nas regiões Sul e Sudeste. No Sul, Paraná e litoral norte de Santa Catarina devem registrar chuva mais intensa, enquanto o Rio Grande do Sul tende a ter aumento da instabilidade nos próximos dias.

O sistema deve ganhar força entre quinta (8) e sexta-feira (9), quando um cavado, área alongada de baixa pressão, deve intensificar as condições para chuva e favorecer a formação de um ciclone extratropical no sábado (10).

A circulação associada ao sistema deve transportar mais umidade para o Sul e contribuir para a formação de áreas de tempestade. A previsão indica possibilidade de chuva intensa no noroeste e centro do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina e no leste do Paraná.

No Rio Grande do Sul, os acumulados podem superar 150 mm até o fim de sexta-feira em áreas do noroeste, oeste e norte do estado. Em Santa Catarina, os volumes podem se aproximar de 100 mm na região de Chapecó. No Paraná, a previsão aponta acumulados próximos de 90 mm entre as porções leste e oeste.

A chuva volumosa aumenta o risco de alagamentos, elevação de rios e córregos e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Sudeste terá temporais no início da semana

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro permanecem sob influência de um corredor de umidade associado à frente fria nesta terça e quarta-feira (7).

A previsão aponta possibilidade de chuva forte e temporais durante a tarde em praticamente todo São Paulo, em grande parte de Minas Gerais e no centro e sul fluminense.

Na quarta-feira, os maiores volumes devem se concentrar no Rio de Janeiro e em áreas do Triângulo Mineiro. Os acumulados previstos para a semana podem superar 90 mm no leste de Minas Gerais e na região central do Rio de Janeiro.

A partir de quinta e sexta-feira, a instabilidade deve perder força no Sudeste, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas em São Paulo e no oeste de Minas Gerais.

Centro-Oeste e Norte também terão chuva

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás estão entre as áreas que devem receber os maiores volumes nos próximos dias. Nesta terça, a chuva intensa se concentra no leste de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. A partir de quinta-feira, novas áreas de instabilidade devem provocar chuva mais espalhada em Mato Grosso do Sul, onde os acumulados podem superar 50 mm até o fim da semana.