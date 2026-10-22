Cidade do litoral quer construir píer gigante com atrações turísticas e gastronômicas; veja projeto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:24
Um novo complexo turístico com restaurantes, espaços culturais, atrações de lazer e um Museu Aeronáutico poderá ser construído na orla de Praia Grande, no litoral de São Paulo. O projeto prevê um píer de aproximadamente 500 metros de comprimento e 35 metros de largura, instalado mar adentro, no bairro Aviação. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal em setembro, mas ainda não tem previsão para o início das obras.
O empreendimento pretende ampliar as opções de entretenimento para moradores e visitantes, reunindo estabelecimentos comerciais, áreas de contemplação e espaços para eventos. Entre os destaques do projeto está uma área dedicada ao aviador e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, autor do livro “O Pequeno Príncipe”.
Píer de Praia Grande
A estrutura também deverá contar com um Museu Aeronáutico com atividades interativas e uma réplica de um avião francês relacionado à história aeronáutica local. Para atender ao público, o complexo terá ainda um edifício-garagem com capacidade estimada para 600 veículos.
Apesar da aprovação dos vereadores, a construção do píer ainda depende de outros procedimentos administrativos. Entre as etapas necessárias estão questões relacionadas ao zoneamento da praia, a trâmites junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e à realização de uma licitação para definir a empresa responsável pela implantação do complexo.
Conforme a proposta apresentada pela Prefeitura, o equipamento turístico ficará em um trecho da orla do bairro Aviação, entre as ruas Dr. Júlio de Mesquita e Santos Dumont.
A estimativa da prefeitura é que o projeto crie mais de 4 mil empregos diretos e indiretos, somando as oportunidades previstas durante a construção e após a abertura do complexo.
Na fase de obras, a expectativa é de 500 postos de trabalho diretos e 1,5 mil indiretos. Já durante a operação do empreendimento, a projeção municipal é de mais mil empregos diretos e outros 2 mil indiretos.