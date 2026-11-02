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Cidade do Nordeste suspende venda de água mineral após Comando Vermelho cobrar taxa sobre o produto e ameaçar comerciantes

Distribuição precisou ser organizada com escolta policial após comerciantes suspenderem as vendas por medo de represáliaS

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:28

Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia Crédito: Reprodução

Comerciantes que vendem água mineral em Banabuiú, no sertão central do Ceará, estão sendo ameaçados por integrantes do Comando Vermelho. As intimidações levaram à suspensão da comercialização do produto no último fim de semana e obrigaram as autoridades a organizar uma operação especial para garantir o abastecimento da população, segundo informações são da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil, as ameaças começaram em 19 de outubro, quando moradores e comerciantes passaram a receber mensagens intimidatórias pelas redes sociais. Nas mensagens, criminosos exigiam o pagamento de R$ 750 para permitir que os estabelecimentos que comercializam água mineral continuassem funcionando.

Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia

Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
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Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução

As investigações já resultaram na prisão de três pessoas suspeitas de arrecadar o dinheiro exigido pelo grupo criminoso. A polícia também identificou o homem apontado como responsável por ordenar as ameaças. Ele estaria no estado do Rio de Janeiro. Diante da situação, a distribuição de água mineral passou a contar com escolta policial no sábado.

A Companhia Estadual de Águas organizou o transporte de mais de mil garrafões para atender à demanda dos moradores, que precisaram enfrentar longas filas para conseguir comprar o produto. A operação foi organizada em conjunto com as forças de segurança para evitar que o abastecimento fosse interrompido.

Apesar da atuação policial e do avanço das investigações, os comerciantes ainda demonstram receio de retomar as atividades normalmente. A previsão é que o esquema especial de distribuição seja mantido, com acompanhamento policial, enquanto as autoridades trabalham para esclarecer o caso e garantir a segurança dos comerciantes e da população.

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Tags:

cv Cobra por Água Suspensão de Serviço Comerciantes Ameaçados

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