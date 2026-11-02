CRIME

Cidade do Nordeste suspende venda de água mineral após Comando Vermelho cobrar taxa sobre o produto e ameaçar comerciantes

Distribuição precisou ser organizada com escolta policial após comerciantes suspenderem as vendas por medo de represáliaS

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:28

Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia Crédito: Reprodução

Comerciantes que vendem água mineral em Banabuiú, no sertão central do Ceará, estão sendo ameaçados por integrantes do Comando Vermelho. As intimidações levaram à suspensão da comercialização do produto no último fim de semana e obrigaram as autoridades a organizar uma operação especial para garantir o abastecimento da população, segundo informações são da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil, as ameaças começaram em 19 de outubro, quando moradores e comerciantes passaram a receber mensagens intimidatórias pelas redes sociais. Nas mensagens, criminosos exigiam o pagamento de R$ 750 para permitir que os estabelecimentos que comercializam água mineral continuassem funcionando.

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As investigações já resultaram na prisão de três pessoas suspeitas de arrecadar o dinheiro exigido pelo grupo criminoso. A polícia também identificou o homem apontado como responsável por ordenar as ameaças. Ele estaria no estado do Rio de Janeiro. Diante da situação, a distribuição de água mineral passou a contar com escolta policial no sábado.

A Companhia Estadual de Águas organizou o transporte de mais de mil garrafões para atender à demanda dos moradores, que precisaram enfrentar longas filas para conseguir comprar o produto. A operação foi organizada em conjunto com as forças de segurança para evitar que o abastecimento fosse interrompido.