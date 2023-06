Cidade em Minas Gerais registra duas mortes por febre maculosa

A prefeitura de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, informou na sexta-feira, 23, que a cidade registrou duas mortes por febre maculosa na primeira quinzena de junho. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os pacientes tinham 23 anos e 25 anos, e o local provável de infecção (LPI) é investigado.



No mesmo dia, a Secretaria de Saúde mineira publicou um boletim sobre a doença. Em comunicado divulgado no site oficial, a pasta disse que o Estado registrou, em 2023, 11 casos e quatro óbitos, mas destacou que o número de ocorrências está "dentro do esperado".