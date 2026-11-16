CIÊNCIA

Cientistas brasileiros editam DNA da tilápia para aumentar filé em 50%

Pesquisa da Embrapa e da Epagri utiliza edição genética para aumentar a musculatura dos peixes

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:32

Tilápia teve DNA editado Crédito: Embrapa/Divulgação

Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma tilápia geneticamente editada com potencial para produzir até 50% mais filé. O projeto é conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri).

A pesquisa utiliza a tecnologia CRISPR/Cas9 para desativar o gene da miostatina, responsável por produzir uma proteína que limita o desenvolvimento muscular. Com a alteração, os cientistas esperam aumentar a quantidade de carne aproveitável dos peixes.

Mais de 100 juvenis geneticamente editados já foram obtidos. O ganho de 50%, porém, ainda é uma meta da pesquisa e depende de novas etapas de avaliação.

O trabalho é conduzido pela Embrapa Pesca e Aquicultura em parceria com a Epagri, em Itajaí (SC). O avanço foi divulgado em 13 de novembro de 2026 e representa a primeira experiência de edição gênica realizada pela equipe fora das instalações de seu centro de pesquisa, no Tocantins.

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Como funciona a edição genética?

O sistema CRISPR/Cas9 permite realizar alterações direcionadas no DNA. No projeto, os pesquisadores buscam inativar o gene responsável pela produção da miostatina, proteína que funciona como um freio biológico do crescimento muscular.

Ao reduzir ou eliminar sua atuação, a expectativa é estimular o desenvolvimento de mais massa muscular nos peixes.

A miostatina também está associada ao desenvolvimento muscular de outras espécies. Na pecuária, alterações nesse gene são relacionadas à musculatura acentuada de bovinos da raça Belgian Blue, conhecida pelo fenômeno da dupla musculatura.

Na tilápia, o objetivo é aumentar o rendimento de filé, e não apenas o tamanho dos animais.

A intervenção foi realizada em ovos recém-fertilizados. Segundo a pesquisadora Fernanda O’Sullivan, da Embrapa Pesca e Aquicultura, a parceria com a Epagri também amplia a capacidade de pesquisa com diferentes espécies de peixes no Brasil.

Os juvenis obtidos precisarão de aproximadamente dez meses para alcançar a maturidade reprodutiva. Depois disso, poderão dar origem à primeira geração da nova linhagem.

Quanto representa produzir 50% mais filé?

O rendimento de filé é um dos principais indicadores econômicos da indústria de pescado. Dependendo da linhagem, do peso de abate e do processamento, uma tilápia pode apresentar rendimento próximo de 30% a 35% do peso vivo.

Em uma simulação, um peixe de um quilo que normalmente fornece 330 gramas de filé passaria a produzir 495 gramas caso o rendimento aumentasse 50%, mantendo o mesmo peso de abate.

A diferença seria de 165 gramas por animal. Em uma indústria que processe 100 mil tilápias, isso representaria 16,5 toneladas adicionais de filé.

O cálculo é hipotético. A Embrapa ainda não divulgou resultados experimentais que comprovem esse ganho ou indiquem quanto dele viria do aumento do peso corporal ou da proporção de músculos no peixe.

Brasil produziu mais de 700 mil toneladas de tilápia

A pesquisa chega em um momento de expansão da piscicultura brasileira. Segundo o Anuário Brasileiro da Piscicultura 2026, da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), o país produziu 707.495 toneladas de tilápia em 2025, crescimento de 6,83% em relação ao ano anterior.

A espécie representa aproximadamente 70% dos peixes cultivados no Brasil. O país também ultrapassou, pela primeira vez, a marca de um milhão de toneladas anuais de produção de peixes.

O Paraná lidera o setor, seguido por estados com cadeias importantes de criação e processamento, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás.

Uma linhagem com maior rendimento de filé poderia permitir que frigoríficos produzissem mais carne com a mesma quantidade de matéria-prima, reduzindo proporcionalmente custos de transporte, abate e processamento.

Para os produtores, entretanto, o benefício dependerá também do modelo de remuneração. Caso o pagamento continue baseado exclusivamente no peso vivo, parte do ganho econômico poderá ficar concentrada na indústria.

Nova linhagem ainda precisa passar por testes

A maior produção de músculos não garante, por si só, vantagem econômica. Os pesquisadores ainda precisarão avaliar o desempenho dos peixes em condições de cultivo.

Entre os indicadores estão conversão alimentar, velocidade de crescimento, sobrevivência, resistência a doenças, qualidade da carne e adaptação às temperaturas da água.

A alimentação representa uma parcela expressiva dos custos da piscicultura intensiva. Por isso, um peixe que desenvolva mais músculos, mas também consuma proporcionalmente mais ração, pode não apresentar a rentabilidade esperada.

O objetivo é verificar se a nova linhagem consegue direcionar mais nutrientes para a formação de tecido muscular sem comprometer a saúde e o desempenho dos animais.

Embrapa também pesquisa pacu sem espinhas em Y

A tilápia não é a única espécie contemplada por pesquisas genéticas da Embrapa. A instituição também anunciou um projeto para eliminar as espinhas intramusculares em formato de Y do pacu-do-pantanal.

Com início previsto para dezembro de 2026, a iniciativa será desenvolvida em parceria com instituições de Mato Grosso do Sul, incluindo o Bioparque Pantanal. O projeto contará com R$ 1 milhão em recursos de emenda parlamentar.

A eliminação dessas espinhas poderia facilitar o processamento do pescado, ampliar as possibilidades de produção de cortes e melhorar a aceitação da espécie pelos consumidores.

Quando a tilápia poderá chegar ao mercado?

Ainda não existe previsão para a comercialização da nova linhagem. Depois de alcançar a maturidade reprodutiva, os animais precisarão passar por avaliações para confirmar a estabilidade das alterações genéticas e o desempenho produtivo.

Os laboratórios envolvidos possuem certificação de biossegurança e autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) para desenvolver pesquisas desse tipo. A autorização para pesquisa, no entanto, não representa liberação comercial.