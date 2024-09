CONFLITO

Cinco garimpeiros morrem em confronto durante ação do Ibama em terra indígena

Disputa acontece no Mato Grosso

Confrontos entre garimpeiros e agentes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Terra Indígena Sararé, no Mato Grosso, na madrugada deste sábado, 28, resultaram na morte de cinco garimpeiros, segundo órgãos oficiais.