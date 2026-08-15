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Cinco pessoas ficam feridas após prédio desabar em São Bernardo do Campo

Duas famílias viviam no local, totalizando oito moradores

A Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 19:29

Cinco pessoas ficam feridas após prédio desabar em São Bernardo do Campo Crédito: ABC/Divulgação

Um prédio residencial, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, desabou neste sábado (15) e deixou cinco pessoas sob os escombros, entre elas uma adolescente de 15 anos.

Duas famílias viviam no local, totalizando oito moradores.

Os feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para dois hospitais da região. O prédio fica na rua Jorge Amado, no bairro Jardim Calux.

Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h. Chovia forte na região. Mesmo assim, ainda não se sabe as causas do desabamento. A prefeitura de São Bernardo do Campo informou que, como medida preventiva, interditou três imóveis vizinhos. Com isso, vinte pessoas ficaram desabrigadas e receberão assistência do município, sendo encaminhadas para hotéis próximos.

Uma jovem de 21 anos, também resgatada, sofreu trauma na face.