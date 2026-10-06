Cinco sinais de que as redes sociais estão afetando sua saúde mental

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Perla Ribeiro
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:10
As redes sociais mudaram a forma como as pessoas se comunicam, consomem informação e acompanham os acontecimentos do dia a dia. De acordo com dados do IBGE, 167,4 milhões de pessoas com mais de 10 anos têm um celular de uso pessoal no Brasil. Apesar dos benefícios, porém, o uso excessivo pode interferir em aspectos importantes do funcionamento psicológico, principalmente quando o aparelho passa a ocupar grande parte do tempo e da atenção.
A exposição contínua a notificações, conteúdos, comparações e estímulos rápidos pode contribuir para alterações no humor, na atenção e na maneira como a pessoa percebe a própria rotina. Segundo a neuropsicóloga Leninha Wagner, esses efeitos podem aparecer mesmo quando o período de exposição ainda não é prolongado.
Direitos nas redes sociais
“Quando o uso das redes sociais deixa de ser pontual e passa a ocupar constantemente a atenção, podemos observar impactos importantes sobre a saúde mental. O problema está principalmente no excesso e na forma como essa exposição acontece”, explica.
5 efeitos negativos do excesso de redes sociais na saúde mental
O problema está no excesso, não necessariamente nas redes
As redes sociais não precisam ser vistas exclusivamente como prejudiciais. Elas também podem facilitar a comunicação, ampliar o acesso à informação, oferecer entretenimento e ajudar na manutenção de vínculos. A questão está na intensidade, na frequência e na maneira como essas plataformas são utilizadas. Quando o uso começa a substituir momentos de sono, convivência presencial, atividade física, estudo, trabalho ou descanso, é importante observar essa relação com mais cuidado.
“O objetivo não precisa ser abandonar as redes sociais, mas desenvolver uma relação mais consciente com elas. Ter a capacidade de escolher quando entrar, quanto tempo permanecer e quando se desconectar também faz parte do cuidado com a saúde mental”, explica Leninha Wagner.