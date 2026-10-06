COMPORTAMENTO DIGITAL

Cinco sinais de que as redes sociais estão afetando sua saúde mental

Ansiedade, comparação, dificuldade de concentração, alterações no sono e dificuldade para se desconectar estão entre os efeitos associados ao uso excessivo das plataformas digitais

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:10

Cinco sinais de que as redes sociais estão afetando sua saúde mental Crédito: Imagem: goffkein.pro | Shutterstock

As redes sociais mudaram a forma como as pessoas se comunicam, consomem informação e acompanham os acontecimentos do dia a dia. De acordo com dados do IBGE, 167,4 milhões de pessoas com mais de 10 anos têm um celular de uso pessoal no Brasil. Apesar dos benefícios, porém, o uso excessivo pode interferir em aspectos importantes do funcionamento psicológico, principalmente quando o aparelho passa a ocupar grande parte do tempo e da atenção.

A exposição contínua a notificações, conteúdos, comparações e estímulos rápidos pode contribuir para alterações no humor, na atenção e na maneira como a pessoa percebe a própria rotina. Segundo a neuropsicóloga Leninha Wagner, esses efeitos podem aparecer mesmo quando o período de exposição ainda não é prolongado.

Direitos nas redes sociais 1 de 4

“Quando o uso das redes sociais deixa de ser pontual e passa a ocupar constantemente a atenção, podemos observar impactos importantes sobre a saúde mental. O problema está principalmente no excesso e na forma como essa exposição acontece”, explica.

5 efeitos negativos do excesso de redes sociais na saúde mental

1. Aumento da ansiedade

A necessidade de acompanhar mensagens, notícias, atualizações e interações pode manter a pessoa em um estado de atenção constante. Com isso, o celular deixa de ser apenas uma ferramenta de comunicação e passa a ocupar espaço permanente na rotina. “Quando a pessoa sente que precisa verificar constantemente o celular para saber o que está acontecendo, essa necessidade pode se transformar em uma fonte permanente de tensão”, destaca.



2. Mais comparação com outras pessoas

As redes sociais mostram, em grande parte, recortes da vida dos usuários. Viagens, conquistas profissionais, relacionamentos, aparência e momentos de lazer aparecem frequentemente de maneira selecionada e editada. Nesse cenário, a comparação pode fazer com que a pessoa enxergue apenas os aspectos positivos da vida dos outros e estabeleça uma relação desfavorável com a própria realidade. “A comparação frequente contribui para sentimentos de inadequação, frustração e insatisfação, especialmente quando a pessoa interpreta as experiências apresentadas nas redes como representação completa da realidade”, afirma a neuropsicóloga.



3. Prejuízos à atenção e ao foco

A sucessão rápida de vídeos, mensagens, notificações e diferentes conteúdos pode estimular a alternância constante da atenção. Em vez de permanecer concentrado em uma única atividade, o usuário pode desenvolver o hábito de interromper o que está fazendo para conferir novos estímulos. Esse comportamento pode tornar mais difícil manter o foco em atividades que exigem concentração por períodos maiores. “Nosso cérebro precisa de momentos de concentração e também de descanso. A exposição contínua a estímulos pode dificultar essa alternância saudável e favorecer uma atenção mais fragmentada”, pontua a neuropsicóloga.



4. Alterações no sono

Outro ponto de atenção é o uso das redes sociais próximo ao horário de dormir. Além da exposição à luz das telas, o próprio conteúdo consumido pode manter o cérebro em estado de alerta e dificultar o momento de desacelerar. “A redução ou piora da qualidade do sono, por sua vez, pode afetar disposição, concentração e regulação emocional no dia seguinte, criando um ciclo no qual o cansaço também prejudica o funcionamento durante o dia”, alerta Leninha Wagner.



5. Maior dificuldade de desconectar

Quando o acesso às redes se torna automático, pode surgir dificuldade para permanecer algum tempo longe do celular. A pessoa pode pegar o aparelho sem uma necessidade específica, abrir aplicativos repetidamente ou sentir desconforto ao ficar distante das atualizações. Esse comportamento também pode indicar que o uso deixou de ser uma escolha consciente e passou a ocupar a atenção de maneira automática.

“Um dos sinais de que é preciso rever a relação com as redes é quando o indivíduo percebe que não consegue se afastar delas mesmo quando gostaria. A tecnologia deveria estar a serviço da pessoa, e não determinar constantemente onde sua atenção será colocada”, afirma.



O problema está no excesso, não necessariamente nas redes

As redes sociais não precisam ser vistas exclusivamente como prejudiciais. Elas também podem facilitar a comunicação, ampliar o acesso à informação, oferecer entretenimento e ajudar na manutenção de vínculos. A questão está na intensidade, na frequência e na maneira como essas plataformas são utilizadas. Quando o uso começa a substituir momentos de sono, convivência presencial, atividade física, estudo, trabalho ou descanso, é importante observar essa relação com mais cuidado.