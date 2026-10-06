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Cinco sinais de que as redes sociais estão afetando sua saúde mental

Ansiedade, comparação, dificuldade de concentração, alterações no sono e dificuldade para se desconectar estão entre os efeitos associados ao uso excessivo das plataformas digitais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:10

O uso de telas antes de dormir pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)
Cinco sinais de que as redes sociais estão afetando sua saúde mental Crédito: Imagem: goffkein.pro | Shutterstock

As redes sociais mudaram a forma como as pessoas se comunicam, consomem informação e acompanham os acontecimentos do dia a dia. De acordo com dados do IBGE, 167,4 milhões de pessoas com mais de 10 anos têm um celular de uso pessoal no Brasil. Apesar dos benefícios, porém, o uso excessivo pode interferir em aspectos importantes do funcionamento psicológico, principalmente quando o aparelho passa a ocupar grande parte do tempo e da atenção.

A exposição contínua a notificações, conteúdos, comparações e estímulos rápidos pode contribuir para alterações no humor, na atenção e na maneira como a pessoa percebe a própria rotina. Segundo a neuropsicóloga Leninha Wagner, esses efeitos podem aparecer mesmo quando o período de exposição ainda não é prolongado.

Direitos nas redes sociais

Redes Sociais passam a ter responsabilizadas por posts ilegais de usuários por Shutterstock
Funcionária home-office por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
 Judiciário por Imagem: ErenMotion | Shutterstock
Constituição Federal  por Imagem: Appreciate | Shutterstock
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Redes Sociais passam a ter responsabilizadas por posts ilegais de usuários por Shutterstock

“Quando o uso das redes sociais deixa de ser pontual e passa a ocupar constantemente a atenção, podemos observar impactos importantes sobre a saúde mental. O problema está principalmente no excesso e na forma como essa exposição acontece”, explica.

5 efeitos negativos do excesso de redes sociais na saúde mental

  • 1. Aumento da ansiedade
    A necessidade de acompanhar mensagens, notícias, atualizações e interações pode manter a pessoa em um estado de atenção constante. Com isso, o celular deixa de ser apenas uma ferramenta de comunicação e passa a ocupar espaço permanente na rotina. “Quando a pessoa sente que precisa verificar constantemente o celular para saber o que está acontecendo, essa necessidade pode se transformar em uma fonte permanente de tensão”, destaca.

  • 2. Mais comparação com outras pessoas
    As redes sociais mostram, em grande parte, recortes da vida dos usuários. Viagens, conquistas profissionais, relacionamentos, aparência e momentos de lazer aparecem frequentemente de maneira selecionada e editada. Nesse cenário, a comparação pode fazer com que a pessoa enxergue apenas os aspectos positivos da vida dos outros e estabeleça uma relação desfavorável com a própria realidade. “A comparação frequente contribui para sentimentos de inadequação, frustração e insatisfação, especialmente quando a pessoa interpreta as experiências apresentadas nas redes como representação completa da realidade”, afirma a neuropsicóloga.

  • 3. Prejuízos à atenção e ao foco
    A sucessão rápida de vídeos, mensagens, notificações e diferentes conteúdos pode estimular a alternância constante da atenção. Em vez de permanecer concentrado em uma única atividade, o usuário pode desenvolver o hábito de interromper o que está fazendo para conferir novos estímulos. Esse comportamento pode tornar mais difícil manter o foco em atividades que exigem concentração por períodos maiores. “Nosso cérebro precisa de momentos de concentração e também de descanso. A exposição contínua a estímulos pode dificultar essa alternância saudável e favorecer uma atenção mais fragmentada”, pontua a neuropsicóloga.

  • 4. Alterações no sono
    Outro ponto de atenção é o uso das redes sociais próximo ao horário de dormir. Além da exposição à luz das telas, o próprio conteúdo consumido pode manter o cérebro em estado de alerta e dificultar o momento de desacelerar. “A redução ou piora da qualidade do sono, por sua vez, pode afetar disposição, concentração e regulação emocional no dia seguinte, criando um ciclo no qual o cansaço também prejudica o funcionamento durante o dia”, alerta Leninha Wagner.

  • 5. Maior dificuldade de desconectar
    Quando o acesso às redes se torna automático, pode surgir dificuldade para permanecer algum tempo longe do celular. A pessoa pode pegar o aparelho sem uma necessidade específica, abrir aplicativos repetidamente ou sentir desconforto ao ficar distante das atualizações. Esse comportamento também pode indicar que o uso deixou de ser uma escolha consciente e passou a ocupar a atenção de maneira automática.
    “Um dos sinais de que é preciso rever a relação com as redes é quando o indivíduo percebe que não consegue se afastar delas mesmo quando gostaria. A tecnologia deveria estar a serviço da pessoa, e não determinar constantemente onde sua atenção será colocada”, afirma.

O problema está no excesso, não necessariamente nas redes

As redes sociais não precisam ser vistas exclusivamente como prejudiciais. Elas também podem facilitar a comunicação, ampliar o acesso à informação, oferecer entretenimento e ajudar na manutenção de vínculos. A questão está na intensidade, na frequência e na maneira como essas plataformas são utilizadas. Quando o uso começa a substituir momentos de sono, convivência presencial, atividade física, estudo, trabalho ou descanso, é importante observar essa relação com mais cuidado.

“O objetivo não precisa ser abandonar as redes sociais, mas desenvolver uma relação mais consciente com elas. Ter a capacidade de escolher quando entrar, quanto tempo permanecer e quando se desconectar também faz parte do cuidado com a saúde mental”, explica Leninha Wagner.

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