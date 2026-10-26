Cinco tubarões são capturados a 7 km da costa de estado nordestino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:17
Cinco tubarões foram capturados a cerca de sete quilômetros da costa do Recife, nas proximidades do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na sexta-feira (23). A operação faz parte de um projeto de monitoramento científico retomado pelo Governo de Pernambuco após 11 anos de paralisação.
Com a nova ação, oito animais já foram identificados na Região Metropolitana do Recife. As informações foram publicadas pelo Jornal do Commercio.
Espécies de tubarão que permeiam o litoral
Entre os animais capturados estão dois tubarões-tigre (Galeocerdo cuvier). Um deles é uma fêmea jovem, com 160 centímetros de comprimento. O outro se soltou do anzol antes de passar pelos procedimentos de medição e implantação de microchip.
A equipe também recolheu três tubarões-flamengo (Carcharhinus acronotus), todas fêmeas, com comprimentos de 103, 108 e 114 centímetros.
Durante a operação, os pesquisadores realizaram exames de ultrassom e coletaram amostras de sangue e muco para análises laboratoriais.
Segundo Paulo Oliveira, coordenador do Projeto Ecotuba e professor do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), os procedimentos ajudam a compreender as características biológicas e fisiológicas dos animais, além de fornecer dados sobre a ocorrência e a movimentação dos tubarões no ambiente marinho.
O projeto integra o Edital Cientista Arretado, promovido pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE). A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE) é a instituição demandante da iniciativa.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Daniel Coelho, o monitoramento contribui para ampliar a coleta de dados científicos e subsidiar estratégias de prevenção de incidentes, além de apoiar ações de educação ambiental e conservação da biodiversidade marinha.