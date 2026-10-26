APÓS HIATO DE 11 ANOS

Cinco tubarões são capturados a 7 km da costa de estado nordestino

Monitoramento científico identificou tubarões-tigre e tubarões-flamengo durante operação próxima a Boa Viagem

Mariana Rios

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:17

Monitoramento no litoral do Recife registra captura de mais cinco tubarões Crédito: Divulgação/Projeto Ecotuba

Cinco tubarões foram capturados a cerca de sete quilômetros da costa do Recife, nas proximidades do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na sexta-feira (23). A operação faz parte de um projeto de monitoramento científico retomado pelo Governo de Pernambuco após 11 anos de paralisação.

Com a nova ação, oito animais já foram identificados na Região Metropolitana do Recife. As informações foram publicadas pelo Jornal do Commercio.

Espécies de tubarão que permeiam o litoral 1 de 7

Espécies foram identificadas

Entre os animais capturados estão dois tubarões-tigre (Galeocerdo cuvier). Um deles é uma fêmea jovem, com 160 centímetros de comprimento. O outro se soltou do anzol antes de passar pelos procedimentos de medição e implantação de microchip.

A equipe também recolheu três tubarões-flamengo (Carcharhinus acronotus), todas fêmeas, com comprimentos de 103, 108 e 114 centímetros.

Durante a operação, os pesquisadores realizaram exames de ultrassom e coletaram amostras de sangue e muco para análises laboratoriais.

Segundo Paulo Oliveira, coordenador do Projeto Ecotuba e professor do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), os procedimentos ajudam a compreender as características biológicas e fisiológicas dos animais, além de fornecer dados sobre a ocorrência e a movimentação dos tubarões no ambiente marinho.

Monitoramento busca reforçar a segurança aquática

O projeto integra o Edital Cientista Arretado, promovido pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE). A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE) é a instituição demandante da iniciativa.