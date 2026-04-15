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Cinegrafista morre e repórter de televisão fica gravemente ferida em acidente na BR-381

Emissora lamentou a morte de Rodrigo Lapa, de 48 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 19:01

Vítimas de acidente em Minas Gerais
Vítimas de acidente em Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um grave acidente na BR-381 deixou um cinegrafista da Band Minas morto e uma repórter gravemente ferida nesta quarta-feira (15). A colisão frontal entre o carro da equipe e um caminhão ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A morte do cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, foi confirmada pela emissora, que lamentou o ocorrido. A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, foi resgatada por helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada em estado grave para atendimento. Ela atuou na afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia. 

Vítimas de acidente em Minas Gerais

Vítimas de acidente em Minas Gerais por Reprodução
Vítimas de acidente em Minas Gerais por Reprodução
Vítimas de acidente em Minas Gerais por Reprodução
Vítimas de acidente em Minas Gerais por Reprodução
Vítimas de acidente em Minas Gerais por Reprodução
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Vítimas de acidente em Minas Gerais por Reprodução

O acidente foi registrado por volta das 12h45. O cinegrafista, que estava no banco do motorista do veículo, morreu no local. A repórter foi estabilizada ainda na rodovia pelas equipes da concessionária e transportada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanece internada. 

"A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e está já prestando toda assistência aos familiares das vítimas", informou a emissora em nota. 

O cinegrafista Rodrigo Lapa nasceu em Porto Alegre e teve passagens pela Band Minas entre 2022 e 2024, tendo voltado à emissora em dezembro do ano passado. Ele deixa esposa e uma filha, de 7 anos. 

"Fora das redações, Rodrigo transformava o mundo através da arte. Palhaço de formação, dedicava seu tempo a levar sorrisos a crianças hospitalizadas e, há poucos dias, brilhou no projeto 'Garagens Periféricas'. Rodrigo deixa esposa e a filha Lis, de 7 anos. A Band Minas se solidariza com a família e amigos neste momento de dor, celebrando o legado de luz deixado por nosso colega", disse a emissora de televisão. 

Alice Ribeiro, que permanece internada, é natural de Belo Horizonte, casada e mãe de um bebê. Ela atuou como repórter TV Subaé, afiliada à Rede Globo em Feira de Santana entre 2019 a 2020.

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