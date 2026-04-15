BRASIL

Cinegrafista morre e repórter de televisão fica gravemente ferida em acidente na BR-381

Emissora lamentou a morte de Rodrigo Lapa, de 48 anos

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 19:01

Vítimas de acidente em Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um grave acidente na BR-381 deixou um cinegrafista da Band Minas morto e uma repórter gravemente ferida nesta quarta-feira (15). A colisão frontal entre o carro da equipe e um caminhão ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A morte do cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, foi confirmada pela emissora, que lamentou o ocorrido. A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, foi resgatada por helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada em estado grave para atendimento. Ela atuou na afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia.

Vítimas de acidente em Minas Gerais 1 de 5

O acidente foi registrado por volta das 12h45. O cinegrafista, que estava no banco do motorista do veículo, morreu no local. A repórter foi estabilizada ainda na rodovia pelas equipes da concessionária e transportada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanece internada.

"A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e está já prestando toda assistência aos familiares das vítimas", informou a emissora em nota.

O cinegrafista Rodrigo Lapa nasceu em Porto Alegre e teve passagens pela Band Minas entre 2022 e 2024, tendo voltado à emissora em dezembro do ano passado. Ele deixa esposa e uma filha, de 7 anos.

"Fora das redações, Rodrigo transformava o mundo através da arte. Palhaço de formação, dedicava seu tempo a levar sorrisos a crianças hospitalizadas e, há poucos dias, brilhou no projeto 'Garagens Periféricas'. Rodrigo deixa esposa e a filha Lis, de 7 anos. A Band Minas se solidariza com a família e amigos neste momento de dor, celebrando o legado de luz deixado por nosso colega", disse a emissora de televisão.