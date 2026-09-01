SEMANA DO CINEMA

Cinemark anuncia promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz

Promoção é válida em todas as sessões da rede

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:05

Cinemark Crédito: Divulgação

Quem estava esperando uma oportunidade para voltar ao cinema vai ter uma ajudinha no preço. A Cinemark anunciou mais uma edição da Semana do Cinema, que acontece entre os dias 10 e 16 de setembro, com ingressos a partir de R$ 10.

Durante o período, todas as sessões da rede terão valores promocionais. Nas sessões de matinê, em 2D e 3D, realizadas antes das 17h, os ingressos custarão R$ 10. Nos demais horários, o valor será de R$ 12.

10 pérolas do cinema baiano 1 de 10

A promoção vale para todo mundo, independentemente de idade ou de ter direito à meia-entrada. Ou seja, o preço promocional é o mesmo para os diferentes públicos.

Para quem prefere as salas especiais, os valores também serão reduzidos. Nas salas Prime, as sessões antes das 17h custarão R$ 20, enquanto os demais horários terão ingressos por R$ 24. O espaço conta com poltronas reclináveis e sistema de som imersivo.

Já nas sessões D-BOX, os valores promocionais também serão de R$ 20 nas matinês e R$ 24 nos demais horários. A tecnologia faz com que as poltronas acompanhem os movimentos e efeitos das cenas exibidas na tela.

Entre os filmes que aparecem na programação dos cinemas de Salvador durante o período estão “Toy Story 5”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia” e o nacional “Minha Melhor Amiga”.

Além dos ingressos promocionais, a Cinemark preparou combos com brindes colecionáveis durante a campanha. O Combo Pequeno custa R$ 49 e inclui pipoca pequena, bebida pequena, item Fini, mini balde e um colecionável à escolha. O Combo Grande, por R$ 69, reúne pipoca grande, bebida média, item Fini, mini tubos azedinho e colecionável.