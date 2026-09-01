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Cinemark anuncia promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz

Promoção é válida em todas as sessões da rede

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:05

Cinemark
Cinemark Crédito: Divulgação

Quem estava esperando uma oportunidade para voltar ao cinema vai ter uma ajudinha no preço. A Cinemark anunciou mais uma edição da Semana do Cinema, que acontece entre os dias 10 e 16 de setembro, com ingressos a partir de R$ 10.

Durante o período, todas as sessões da rede terão valores promocionais. Nas sessões de matinê, em 2D e 3D, realizadas antes das 17h, os ingressos custarão R$ 10. Nos demais horários, o valor será de R$ 12.

10 pérolas do cinema baiano

Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução
Capitães da Areia (2011):  Mais uma delícia de filme baseado na obra de Jorge Amado. Nesse caso, o longa é dirigido pela neta do escritor, Cecília Amado, e foi produzido no contexto do centenário do mestre baiano por Foto: Divulgação
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976): por 34 anos, foi a produção brasileira de maior sucesso de público, levando mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962): quando se junta esses dois termos: 'clássico' + 'cinema brasileiro', só pode aparecer esse, considerado um dos filmes mais importantes da história brasileira por Reprodução
Barravento (1962): seria possível fazer uma lista de filmes baianos sem citar Glauber Rocha? Barravento foi o primeiro longa-metragem do cineasta, e conta a história de Firmino, ex-pescador que retorna para sua aldeia por Divulgação
A Luta do Século (2016): Documentário dirigido pelo cineasta baiano Sérgio Machado narra a história da maior rivalidade do boxe brasileiro, entre Holyfield e o pernambucano Luciano 'Todo Duro' Torres por Reprodução/Divulgação
Quincas Berro d'Água (2010): baseado no clássico de Jorge Amado, o filme do diretor baiano Sérgio Machado é uma combinação entre comédia e baianidade. Conta a história de Quincas, funcionário público que larga a vida bem 'meeira' que levava e cai na farra de Salvador por Reprodução/Divulgação
Cinderela Baiana (1998): conta a história de Carla Perez, que àquela época era uma das maiores estrelas do país, dançarina do grupo É O Tchan por Reprodução/Divulgação
Jardim das Folhas Sagradas (2011): dirigido e escrito pelo cineasta baiano Pola Ribeiro, o longa-metragem conta a história de Bonfim, bancário bem sucedido que recebe dos orixás a missão de abrir um terreiro de Candomblé por Reprodução/Divulgação
Trampolim do Forte (2013): obra do baiano João Rodrigo Mattos conta a história de dois meninos pobres que ajudam a pagar as contas de casa vendendo picolé na praia por Reprodução/Divulgação
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Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução

A promoção vale para todo mundo, independentemente de idade ou de ter direito à meia-entrada. Ou seja, o preço promocional é o mesmo para os diferentes públicos.

Para quem prefere as salas especiais, os valores também serão reduzidos. Nas salas Prime, as sessões antes das 17h custarão R$ 20, enquanto os demais horários terão ingressos por R$ 24. O espaço conta com poltronas reclináveis e sistema de som imersivo.

Já nas sessões D-BOX, os valores promocionais também serão de R$ 20 nas matinês e R$ 24 nos demais horários. A tecnologia faz com que as poltronas acompanhem os movimentos e efeitos das cenas exibidas na tela.

Entre os filmes que aparecem na programação dos cinemas de Salvador durante o período estão “Toy Story 5”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia” e o nacional “Minha Melhor Amiga”.

Além dos ingressos promocionais, a Cinemark preparou combos com brindes colecionáveis durante a campanha. O Combo Pequeno custa R$ 49 e inclui pipoca pequena, bebida pequena, item Fini, mini balde e um colecionável à escolha. O Combo Grande, por R$ 69, reúne pipoca grande, bebida média, item Fini, mini tubos azedinho e colecionável.

Já o Combo Mais Bebida custa R$ 89 e conta com pipoca grande, duas bebidas grandes, item Fini, mini tubos azedinho e um colecionável. Para quem vai acompanhado, há ainda o Combo Para Dividir, por R$ 109, com um balde de pipoca branca, duas bebidas grandes, dois itens Fini, mini tubos azedinho e um colecionável.

Tags:

Cinema

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