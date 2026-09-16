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Cinemark, UCI e Cinépolis encerram hoje (16) promoção com ingressos a partir de R$ 10

Redes participam da Semana do Cinema, que oferece preços reduzidos em sessões e salas especiais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:56

UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz
Grandes redes anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz Crédito: Reprodução

Quem ainda quer aproveitar a Semana do Cinema tem até esta quarta-feira (16) para encontrar ingressos promocionais em redes como Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis. A campanha começou no dia 10 e oferece entradas a partir de R$ 10.

Na Cinemark, sessões 2D e 3D iniciadas até 16h59 custam R$ 10. A partir das 17h, o ingresso promocional sai por R$ 12. Nas salas Prime, VIP e D-BOX, os valores são de R$ 20 antes das 17h e R$ 24 nos demais horários.

Na UCI, sessões iniciadas até 16h59 também têm ingressos por R$ 10. Depois das 17h, o valor passa para R$ 12. Já a Cinépolis oferece ingressos por R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE para sessões até 16h55. Após esse horário, o preço é de R$ 12. As salas VIP têm 60% de desconto sobre o valor do ingresso inteiro.

10 pérolas do cinema baiano

Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução
Capitães da Areia (2011):  Mais uma delícia de filme baseado na obra de Jorge Amado. Nesse caso, o longa é dirigido pela neta do escritor, Cecília Amado, e foi produzido no contexto do centenário do mestre baiano por Foto: Divulgação
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976): por 34 anos, foi a produção brasileira de maior sucesso de público, levando mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962): quando se junta esses dois termos: 'clássico' + 'cinema brasileiro', só pode aparecer esse, considerado um dos filmes mais importantes da história brasileira por Reprodução
Barravento (1962): seria possível fazer uma lista de filmes baianos sem citar Glauber Rocha? Barravento foi o primeiro longa-metragem do cineasta, e conta a história de Firmino, ex-pescador que retorna para sua aldeia por Divulgação
A Luta do Século (2016): Documentário dirigido pelo cineasta baiano Sérgio Machado narra a história da maior rivalidade do boxe brasileiro, entre Holyfield e o pernambucano Luciano 'Todo Duro' Torres por Reprodução/Divulgação
Quincas Berro d'Água (2010): baseado no clássico de Jorge Amado, o filme do diretor baiano Sérgio Machado é uma combinação entre comédia e baianidade. Conta a história de Quincas, funcionário público que larga a vida bem 'meeira' que levava e cai na farra de Salvador por Reprodução/Divulgação
Cinderela Baiana (1998): conta a história de Carla Perez, que àquela época era uma das maiores estrelas do país, dançarina do grupo É O Tchan por Reprodução/Divulgação
Jardim das Folhas Sagradas (2011): dirigido e escrito pelo cineasta baiano Pola Ribeiro, o longa-metragem conta a história de Bonfim, bancário bem sucedido que recebe dos orixás a missão de abrir um terreiro de Candomblé por Reprodução/Divulgação
Trampolim do Forte (2013): obra do baiano João Rodrigo Mattos conta a história de dois meninos pobres que ajudam a pagar as contas de casa vendendo picolé na praia por Reprodução/Divulgação
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Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução

Entre os filmes em cartaz nas redes participantes estão “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia”, “Coyote Vs. Acme”, “A Maravilhosa Árvore Encantada”, “Minha Melhor Amiga”, “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor”, “A Ilha Esquecida”, “Código: Vingança”, “Patrulha Canina: Uma Aventura Dino” e “Sobrenatural – Agora Entre Nós”, com sessões em diferentes horários e formatos, incluindo opções dubladas, legendadas, 3D e salas especiais.

A promoção pode variar de acordo com a unidade e não contempla algumas sessões especiais, como pré-estreias e exibições de shows.

Tags:

Cinema Cinemark

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