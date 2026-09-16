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Cinemark, UCI e Cinépolis encerram hoje (16) promoção com ingressos a partir de R$ 10

Redes participam da Semana do Cinema, que oferece preços reduzidos em sessões e salas especiais

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:56

Grandes redes anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz Crédito: Reprodução

Quem ainda quer aproveitar a Semana do Cinema tem até esta quarta-feira (16) para encontrar ingressos promocionais em redes como Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis. A campanha começou no dia 10 e oferece entradas a partir de R$ 10.

Na Cinemark, sessões 2D e 3D iniciadas até 16h59 custam R$ 10. A partir das 17h, o ingresso promocional sai por R$ 12. Nas salas Prime, VIP e D-BOX, os valores são de R$ 20 antes das 17h e R$ 24 nos demais horários.

Na UCI, sessões iniciadas até 16h59 também têm ingressos por R$ 10. Depois das 17h, o valor passa para R$ 12. Já a Cinépolis oferece ingressos por R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE para sessões até 16h55. Após esse horário, o preço é de R$ 12. As salas VIP têm 60% de desconto sobre o valor do ingresso inteiro.

10 pérolas do cinema baiano 1 de 10

Entre os filmes em cartaz nas redes participantes estão “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia”, “Coyote Vs. Acme”, “A Maravilhosa Árvore Encantada”, “Minha Melhor Amiga”, “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor”, “A Ilha Esquecida”, “Código: Vingança”, “Patrulha Canina: Uma Aventura Dino” e “Sobrenatural – Agora Entre Nós”, com sessões em diferentes horários e formatos, incluindo opções dubladas, legendadas, 3D e salas especiais.